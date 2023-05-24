Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков свежей порцией фото. Они сделаны на яхте в Дубае.

«Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае», – подписала кадры 21-летняя девушка.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.

Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

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