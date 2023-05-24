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    • Загитова похвасталась сексапильной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

    Загитова похвасталась сексапильной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

    Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков свежей порцией фото. Они сделаны на яхте в Дубае.

    «Может, физически я уже и в Москве, но мысленно все еще в солнечном Дубае», – подписала кадры 21-летняя девушка.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
    • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

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    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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