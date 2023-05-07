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    Загитова выложила фото в одном лифчике

    Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков новым фото.

    Она выложила кадр с отдыха, где запечатлена в одном лифчике.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
    • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

    Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

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    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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    07.05.2023 11:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +197

      Бригадный 22 часа назад

      Загитова - спортсменка экстра-класса. До ее уровня футбольным игрочишкам - как до Луны. Да что ты! Как до Марса!
      Вот, дурачок Ещенко снялся в одних стрингах. Мнение общественности про него - мудак.

      1
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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ 23 часа назад

      красивая) и родинка на груди эстетично выглядит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA 7 мая, 12:33

      Заголовок сильный , а ситуация слабая

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18216

      NewLife > JIEGEHDA 22 часа назад

      Заголовок признак ущербности умственных способностей авторов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA > NewLife 15 часов назад

      Ты забыл добавить :" при одном условии" . Ахахах

      0
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 7 мая, 12:07

      Заголовок не отражает полноту фото:правильно будет так:в одном лифчике и без шапки

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 7 мая, 12:04

      "запечатлена в одном лифчике."

      Вот если бы она была на фото в ПЯТИ лифчиках да ещё и ПОВЕРХ армейского полушубка, то тогда - ДА, было бы интересно. ))

      0
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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB > derrik2000 19 часов назад

      э, свинарник, харош тут свои половые фантазии расказывать

      0
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > derrik2000 19 часов назад

      э, б.омжатник, это не мне претензии высказывай, а тем, кто именно ТАКОЙ заголовок дал этой "футбольной теме". Да и саму фотку здесь выложил.

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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB > derrik2000 18 часов назад

      и че ты дешевые отмазы лепишь, а кто задвигал про лифчики поверх армейского бушлата? иди своим подружкам это фуфло впаривай, Наташа, с тобой базара нету

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > KPCC-SPB 18 часов назад

      вот ТЫ точно из-под моста выполз.
      Да ещё и "отрихтованный" подельничками.
      )))

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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB > derrik2000 18 часов назад

      Обоссал бы тебя питараса, но ты смелая только в инете

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > derrik2000 18 часов назад

      ОтваФФлять бы тебя, г.ниду подмостную, да не знаю, под каким мостом обретаешься, голубенький.

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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB > derrik2000 18 часов назад

      Заткни свою алкашовскую пасть, и пиши адрес, я заставлю тебя ответить за слова, и больше ты свою пропитую пасть не разинешь тут. Петух дырявый, а то смелая она на бомбардире, тебя сколько раз по жизни обоссали, вот интересно, ты же лох, который ссыт в глаза кому-то сказать, это же надо быть таким конченым как ты, с когнитивной дисфункцией, без семьи, друзей и работы, ты настоящий Лох по жизни, и трусливая Наташа.

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > derrik2000 18 часов назад

      чёт ты разговорился, татарва, под.драчивающая на эту девку-соплеменницу.
      Лучше погляди на её фотку, кончи ещё раз и - под мост.
      ))))))))))))))

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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB > derrik2000 18 часов назад

      Ты жалкий очкошник, по факту слился, и стрелки метаешь, и очко выгорадиваешь свое рваное, затухни Наташа, с тобой базару нету больше, девок не трогаю, писай сидя дальше

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > derrik2000 18 часов назад

      чё, уже взд.р.очнул, татар.ва поганая???
      Свой-то адрес не пишешь - с.с.ышь, ослоё.б???
      Теперь у тебя будет здесь кликуха - "ДР.О.ЧИЛЬНЫЙ Ч.УР.КА ИЗ_ПОД МОСТА"!
      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB > derrik2000 18 часов назад

      сутулая соска, ващето я коренной петербуржец, работаю в роскосмосе и поднимаю нехило бабла, а вот ты нищеброд из деревни батрачишь за 15 тыщ и дальше своего областного центра и не ездил никуда, и ваще закрой уже епало грязное, ссыкло рваное, иди дальше в комнате шкерься, тёлка дырявая, бомбардир - твой максимум, петушек очкошный.

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > derrik2000 17 часов назад

      Ну да-ну да.
      Именно в на коробке, где написал кто-то масляной краской "Роскосмос", судя по твоему лексикону, пог.ань татарсак.ая, ты и спишь.
      А во снах видишь родных ишаков, которых д.р.ючишь, распевая чурекскую песТню.
      Напиши ещё на этой коробке "Илон Маск", чтобы под мостом ворочался "и снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а сниться нам" как др.ючишь ишака!
      )))))))))))))))))))

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