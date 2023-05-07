Загитова выложила фото в одном лифчике

Загитова - спортсменка экстра-класса. До ее уровня футбольным игрочишкам - как до Луны. Да что ты! Как до Марса!
Вот, дурачок Ещенко снялся в одних стрингах. Мнение общественности про него - мудак.
Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков новым фото.
Она выложила кадр с отдыха, где запечатлена в одном лифчике.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
- Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
- Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.
Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках
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