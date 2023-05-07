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Загитова выложила фото в одном лифчике

7 мая 2023, 11:31
19

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков новым фото.

Она выложила кадр с отдыха, где запечатлена в одном лифчике.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
  • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
  • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

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Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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Комментарии (19)
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derrik2000
1683450249
"запечатлена в одном лифчике." Вот если бы она была на фото в ПЯТИ лифчиках да ещё и ПОВЕРХ армейского полушубка, то тогда - ДА, было бы интересно. ))
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jek718875
1683450434
Заголовок не отражает полноту фото:правильно будет так:в одном лифчике и без шапки
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JIEGEHDA
1683452004
Заголовок сильный , а ситуация слабая
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Inkvizitor@
1683452485
красивая) и родинка на груди эстетично выглядит
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Бригадный
1683457685
Загитова - спортсменка экстра-класса. До ее уровня футбольным игрочишкам - как до Луны. Да что ты! Как до Марса! Вот, дурачок Ещенко снялся в одних стрингах. Мнение общественности про него - мудак.
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