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  • «По одобрению мужа»: российская баскетболистка выложила фотографию в одних колготках

«По одобрению мужа»: российская баскетболистка выложила фотографию в одних колготках

2 марта 2023, 20:33
18

21-летняя баскетболистка новосибирского «Динамо» Анастасия Новицкая опубликовала в социальной сети фото без лифчика и трусиков.

«По одобрению моего глубокоуважаемого мужа», – написала спортсменка.

Также Новицкая выложила бэкстейдж с фотосессии, где она фотографировалась как в колготках, так и в чулках.

  • Новицкая – кандидат в мастера спорта по баскетболу.
  • В этом сезоне она сыграла за «Динамо» 27 матчей, средний набор очков – 4,6 за матч.
  • Ранее она была в системе московского МБА.

Фото: социальная сеть Анастасии Новицкой.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (18)
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derrik2000
1677778746
Такая плоская засушенная камбала... Не, даже не камбала. Засушенный морской конёк. Или сейчас другие критерии красоты??? Колготки и чулки, конечно, первосортные
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vladik12
1677779272
Ну да, че-т плосковата. Но ничего страшного).
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jek718875
1677779549
Пришла на фото сессию, а грудь дома мужу оставила
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Dominator777
1677782348
В баскетбольной форме она на фото намного лучше смотрится, чем без одежды.
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NewLife
1677783480
Скромненько как-то. Бомбардир, давай фотки из Hustler.
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alp
1677786429
а мне нравится.
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Fialet
1677788165
Этим блюдям видимо ху йов не хватает. И муж извращенец, если такое одобряет.
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ArReal
1677830270
средний набор очков – 4,6 за матч - 2 попадания за матч? - а она точно играть умеет?))
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