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    «По одобрению мужа»: российская баскетболистка выложила фотографию в одних колготках

    21-летняя баскетболистка новосибирского «Динамо» Анастасия Новицкая опубликовала в социальной сети фото без лифчика и трусиков.

    «По одобрению моего глубокоуважаемого мужа», – написала спортсменка.

    Также Новицкая выложила бэкстейдж с фотосессии, где она фотографировалась как в колготках, так и в чулках.

    • Новицкая – кандидат в мастера спорта по баскетболу.
    • В этом сезоне она сыграла за «Динамо» 27 матчей, средний набор очков – 4,6 за матч.
    • Ранее она была в системе московского МБА.

    Фото: социальная сеть Анастасии Новицкой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2023 20:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 10:57

      средний набор очков – 4,6 за матч - 2 попадания за матч? - а она точно играть умеет?))

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 23:16

      Этим блюдям видимо ху йов не хватает. И муж извращенец, если такое одобряет.

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp 2 марта, 22:47

      а мне нравится.

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 2 марта, 21:58

      Скромненько как-то. Бомбардир, давай фотки из Hustler.

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > NewLife 3 марта, 10:53

      Ну или про гольф уже, мы его же все здесь любим не меньше, чем женский баскетбол)

      0
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 2 марта, 21:41

      мало популярности?просто так в соц сети не выкладывают

      0
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 2 марта, 21:39

      В баскетбольной форме она на фото намного лучше смотрится, чем без одежды.

      2
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 2 марта, 20:52

      Пришла на фото сессию, а грудь дома мужу оставила

      3
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > jek718875 2 марта, 20:55

      Чтоб была в безопасности.

      0
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > jek718875 2 марта, 21:01

      ты много видел баскетболисток с сиськами? и вообще спортсменок

      3
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      ...
      Рейтинг: +2066

      jek718875 > vladik12 2 марта, 21:21

      Чтобы фотограф не помял

      2
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 2 марта, 20:47

      Ну да, че-т плосковата. Но ничего страшного).

      1
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > vladik12 2 марта, 21:58

      Сиськи в наше время - не проблема, можно сделать любые )))

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 2 марта, 20:39

      Такая плоская засушенная камбала...
      Не, даже не камбала.
      Засушенный морской конёк.
      Или сейчас другие критерии красоты???
      Колготки и чулки, конечно, первосортные

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      Рейтинг: +3912

      Ziklop > derrik2000 2 марта, 20:57

      слишком критично, у неё хоть ноги не как спички. а то у некоторых две спички по краям попы, а меж них танк можно разместить , у молодых это красиво наверное.

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > derrik2000 2 марта, 21:55

      Я так понимаю, ты - ну просто Аполлон !)))

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Persona_non_Grata 2 марта, 22:36

      Зарема, это ТЫ, что ли, на фотографиях???

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 марта, 10:36

      Нет - это Юран, как же ты меня не узнал ! )))

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > Persona_non_Grata 3 марта, 15:09

      Зарема, не шути так: тебя уж узнаю из тысяч по "манере" быть в каждой бочке затычкой. Под любым ником. )))

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > derrik2000 3 марта, 15:21

      Только не говори мне, что под "derrik2000" скрывается Федун !)))

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