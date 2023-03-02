«По одобрению мужа»: российская баскетболистка выложила фотографию в одних колготках

21-летняя баскетболистка новосибирского «Динамо» Анастасия Новицкая опубликовала в социальной сети фото без лифчика и трусиков.
«По одобрению моего глубокоуважаемого мужа», – написала спортсменка.
Также Новицкая выложила бэкстейдж с фотосессии, где она фотографировалась как в колготках, так и в чулках.
- Новицкая – кандидат в мастера спорта по баскетболу.
- В этом сезоне она сыграла за «Динамо» 27 матчей, средний набор очков – 4,6 за матч.
- Ранее она была в системе московского МБА.
Фото: социальная сеть Анастасии Новицкой.
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Источник: Бомбардир.ру