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  • Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

8 апреля 2023, 14:41
13

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась кадрами с последней фотосессии.

20-летняя девушка предстала на фото в жакете на почти обнаженное тело, шортах и колготках.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
  • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
  • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

Топ-10 самых красивых спортсменок России

Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

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Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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Комментарии (13)
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zra78
1680954688
Стилиста на дыбу...
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neim
1680954765
Ужас ! Если это входит в топ 10, то я мать Тереза (((.
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kliker
1680955617
#оченьфутбольнаяновость.
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АлексМак
1680956428
Пора бы прекратить публиковать эту хрень на футбольном портале. Никакой здесь у неё нет эротики, и к футболу она совсем не имеет отношения. И зачем тогда это здесь?
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DOCTOR PENALTY
1680956844
Есть уверенность, что все посмотревшие эту фотосессию повалят на трибуны в сегодняшнем туре РПЛ. )
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nemolod
1680958769
Летом на улице таких молодых девиц гораздо более оголенных и более красивых,фигуристых и соблазнительных будет через одну,а тут больше похоже на показ мод!
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rash1959
1680959553
такой лифчик впору корове на вымя напялить. А колготки вообще лишняя деталь на фото.
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MaxRnD
1680959792
Там у соседей мясо в щах - На всю деревню хруст в хрящах, И дочь - невеста, вся в прыщах, - ДОЗРЕЛА ЗНАЧИТ . Смотрины, стало быть, у них - На сто рублей гостей одних, И даже тощенький жених Поет и скачет.
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BRAZILES
1680960925
наде же где-то показать
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qawzsexdr
1680969189
Несуразно как то выглядит
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