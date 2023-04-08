Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась кадрами с последней фотосессии.
20-летняя девушка предстала на фото в жакете на почти обнаженное тело, шортах и колготках.
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
- Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
- Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.
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Источник: телеграм-канал Алины Загитовой