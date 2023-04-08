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    Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

    Российская фигуристка Алина Загитова поделилась кадрами с последней фотосессии.

    20-летняя девушка предстала на фото в жакете на почти обнаженное тело, шортах и колготках.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
    • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

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    Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

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    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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    08.04.2023 14:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 11 часов назад

      Несуразно как то выглядит

      1
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      Рейтинг: +362

      BRAZILES 14 часов назад

      наде же где-то показать

      0
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      Рейтинг: +55409

      MaxRnD 14 часов назад

      Там у соседей мясо в щах -
      На всю деревню хруст в хрящах,
      И дочь - невеста, вся в прыщах, -
      ДОЗРЕЛА ЗНАЧИТ .

      Смотрины, стало быть, у них -
      На сто рублей гостей одних,
      И даже тощенький жених
      Поет и скачет.

      2
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      Рейтинг: +6244

      rash1959 14 часов назад

      такой лифчик впору корове на вымя напялить. А колготки вообще лишняя деталь на фото.

      1
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      Рейтинг: +2888

      nemolod 14 часов назад

      Летом на улице таких молодых девиц гораздо более оголенных и более красивых,фигуристых и соблазнительных будет через одну,а тут больше похоже на показ мод!

      1
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Есть уверенность, что все посмотревшие эту фотосессию повалят на трибуны в сегодняшнем туре РПЛ. )

      3
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      Рейтинг: +401

      АлексМак 15 часов назад

      Пора бы прекратить публиковать эту хрень на футбольном портале. Никакой здесь у неё нет эротики, и к футболу она совсем не имеет отношения. И зачем тогда это здесь?

      6
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      Рейтинг: +21976

      Persona_non_Grata > АлексМак 15 часов назад

      Редкий случай, когда с тобой согласен !!! Вот только ссылка на отсутствие эротики не к месту - не думаю, что выложи она более эротические фото, они были бы здесь уместны )))

      0
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      Рейтинг: +14414

      Skull_Boy 15 часов назад

      Доска иди учись в МГУ, а не предлагай себя как тупая овца для черного из Дубаи

      0
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      Рейтинг: +885

      kliker 15 часов назад

      #оченьфутбольнаяновость.

      2
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      Рейтинг: +5498

      neim 15 часов назад

      Ужас ! Если это входит в топ 10, то я мать Тереза (((.

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      Рейтинг: +8992

      vladik12 > neim 15 часов назад

      Она первая там, добрый вечер.

      1
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