Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась кадрами с последней фотосессии.

20-летняя девушка предстала на фото в жакете на почти обнаженное тело, шортах и колготках.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.

Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

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