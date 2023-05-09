Загитова выложила фото в коротком платье

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков новыми фото.

Она выложила кадр с отдыха, где запечатлена в коротком платье.

Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.

Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.

Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

Загитова выложила фото в одном лифчике

Алина Загитова выложила соблазнительные фото в лифчике и колготках

Топ-10 самых красивых спортсменок России

Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

«По одобрению мужа»: российская баскетболистка выложила фотографию в одних колготках

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» устроила фотосессию в эротическом образе

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением