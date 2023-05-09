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Загитова выложила фото в коротком платье

9 мая 2023, 16:26
5

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков новыми фото.

Она выложила кадр с отдыха, где запечатлена в коротком платье.

  • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
  • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
  • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

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Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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Комментарии (5)
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Эном айс
1683640278
Источник "бомбардир"..) А можно узнать фамилию порноозабоченного автора.? Тут футбол , или что?) Ну, ладно, малышне на забаву...
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subbotaspartak
1683640351
Хоть бв написали за какую команду шляхается, как ни как футбольный сайт
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НикКин
1683648284
Скоро новое название футбольный порно хаб ( бомбандир можете не платить за новое название дарю безвозмездно
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jek718875
1683651111
У меня ладони в мазолях, но от этих фото ,ладошки отдохнут
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JIEGEHDA
1683657864
Во первых , не такое уж короткое, если смотреть на многих других . Во вторых , те кто хотя бы пару раз смотрели как они одеваются на льду, то и вовсе всё плохо . И в третьих хватит постить бред . Нечего выложить не выкладывайте ничего . Футбол и точка . И попрошу всех не комментировать этот бред и стараться даже не открывать . Автор пытается на этом хайпиться
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