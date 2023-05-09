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    Загитова выложила фото в коротком платье

    Российская фигуристка Алина Загитова порадовала подписчиков новыми фото.

    Она выложила кадр с отдыха, где запечатлена в коротком платье.

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Ранее она задрала платье, выступив в образе Мэрилин Монро.
    • Сейчас Загитова на официальных соревнованиях не выступает.

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    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Источник: телеграм-канал Алины Загитовой

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    Сегодня, 16:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 1 час назад

      У меня ладони в мазолях, но от этих фото ,ладошки отдохнут

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      Рейтинг: +456

      НикКин 2 часа назад

      Скоро новое название футбольный порно хаб ( бомбандир можете не платить за новое название дарю безвозмездно

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      Рейтинг: +6283

      subbotaspartak 4 часа назад

      Хоть бв написали за какую команду шляхается, как ни как футбольный сайт

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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > subbotaspartak 4 часа назад

      Ну пусть это будет Спартак.Успокоился ?)))

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      Рейтинг: +4139

      Эном айс 4 часа назад

      Источник "бомбардир"..)
      А можно узнать фамилию порноозабоченного автора.? Тут футбол , или что?)
      Ну, ладно, малышне на забаву...

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      Рейтинг: +360

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 4 часа назад

      А ты разве не слышал ? Бомбардир отходит от концепции только футбольного сайта и постепенно переходит к сайту про спорт. Для начала такие статьи будут с отметкой оффтоп.Потом эту отметку снимут.Будет типа чемпионат.ру со всеми видами спорта...И всякие завлекательные для мужиков красивые спортсменки.))).А то ведь от вас футбольных болел навара маловасто.Нет посещаемости, а значит нет рекламодателей с их баблом.
      Ничего личного - это только бизнес.

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