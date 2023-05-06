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    • Зарема: «Коридор «Зениту» устроят в Сочи и Оренбурге – там будут движения, которых нет даже в репертуаре «Тату»

    Зарема: «Коридор «Зениту» устроят в Сочи и Оренбурге – там будут движения, которых нет даже в репертуаре «Тату»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала понять, что москвичи не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту» после матча 26-го тура РПЛ, если петербуржцы оформят чемпионство.

    «Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют! Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник.

    Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле. В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – сказала Салихова.

    • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
    • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
    • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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    Источник: Metaratings

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    06.05.2023 22:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 7 мая, 10:00

      Пора мангуста заводить на сайте - утомила эта змеюка уже .

      2
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      Рейтинг: +197

      Бригадный 7 мая, 06:08

      Вот так и Зарема-Зарема. Была не из последних эскортниц. И теперь тоже - на виду. Достаточно пакостная и достаточно грязная и в словах, и в мыслях чтобы быть в первых рядах поклонников антинародной команды хрюканов. А ведь, могла бы просто поздравить крутого в прошлом защитника и его красивую команду "Факел" с победой над бригадой Пуделя. Это было бы красиво. И стильно.

      1
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      Рейтинг: +134

      biber ru 7 мая, 06:05

      Изощрённый женский сарказм.

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      Рейтинг: +4674

      fakeid 7 мая, 03:29

      гнида, ты завтра не пропадай) хотя это заремба, она всегда в кустах отсиживается по неделе, если хряков отодрали)

      1
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      Рейтинг: +538

      kazak1975 6 мая, 22:42

      До чего же гнилой рот у этой некачественной женщины

      2
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > kazak1975 6 мая, 22:53

      Ты бы лучше за своим проследил.

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