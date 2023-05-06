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  • Зарема: «Коридор «Зениту» устроят в Сочи и Оренбурге – там будут движения, которых нет даже в репертуаре «Тату»

Зарема: «Коридор «Зениту» устроят в Сочи и Оренбурге – там будут движения, которых нет даже в репертуаре «Тату»

6 мая 2023, 22:38
4

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала понять, что москвичи не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту» после матча 26-го тура РПЛ, если петербуржцы оформят чемпионство.

«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют! Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник.

Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле. В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – сказала Салихова.

  • «Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.
  • Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».
  • Игра «Зенит»«Спартак» начнется в 18:00 мск.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Оренбург Сочи Салихова Зарема
Комментарии (4)
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kazak1975
1683402127
До чего же гнилой рот у этой некачественной женщины
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biber.ru
1683428731
Изощрённый женский сарказм.
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Бригадный
1683428924
Вот так и Зарема-Зарема. Была не из последних эскортниц. И теперь тоже - на виду. Достаточно пакостная и достаточно грязная и в словах, и в мыслях чтобы быть в первых рядах поклонников антинародной команды хрюканов. А ведь, могла бы просто поздравить крутого в прошлом защитника и его красивую команду "Факел" с победой над бригадой Пуделя. Это было бы красиво. И стильно.
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