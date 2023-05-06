Зарема: «Коридор «Зениту» устроят в Сочи и Оренбурге – там будут движения, которых нет даже в репертуаре «Тату»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала понять, что москвичи не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту» после матча 26-го тура РПЛ, если петербуржцы оформят чемпионство.

«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют! Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник.

Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле. В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – сказала Салихова.

«Зенит» станет чемпионом, если победит москвичей.

Ничьей хватит в случае потери очков ЦСКА в матче с «Оренбургом».

Игра «Зенит» – «Спартак» начнется в 18:00 мск.

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