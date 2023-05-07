ЦСКА и «Оренбург» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин – Саша Зделар, Виктор Фелипе Мендес, Милан Гайич, Хесус Медина – Константин Кучаев, Иван Обляков, Антон Заболотный.
- Оренбург: Николай Сысуев – Данила Хотулев, Ренато Гойкович, Матео Стаматов, Александр Эктов – Лукас Вера, Габриэль Флорентин, Дмитрий Воробьев, Джимми Марин, Кирилл Капленко – Брайан Мансилья.
Судья: Владимир Москалев (Россия)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась вничью – 2:2.
Коэффициенты:
- Победа ЦСКА – 1.57
- Ничья – 4.60
- Победа «Оренбурга» – 5.40
Прогноз на матч: «Оренбург» забьет – да
Источник: «Бомбардир»