ЦСКА и «Оренбург» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Владимир Москалев (Россия)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась вничью – 2:2.

Коэффициенты:

Победа ЦСКА – 1.57

Ничья – 4.60

Победа «Оренбурга» – 5.40

Прогноз на матч: «Оренбург» забьет – да

Где смотреть матч ЦСКА – Оренбург