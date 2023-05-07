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    Прогнозы и коэффициенты на матч ЦСКА – «Оренбург»

    ЦСКА и «Оренбург» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Владимир Москалев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 36 (4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась вничью – 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа ЦСКА – 1.57
    • Ничья – 4.60
    • Победа «Оренбурга» – 5.40

    Прогноз на матч: «Оренбург» забьет – да

    Где смотреть матч ЦСКА – Оренбург

    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 14:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 10:42

      Орков засудят.

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