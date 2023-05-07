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    Где смотреть матч ЦСКА – «Оренбург»: 26 тур РПЛ

    ЦСКА и «Оренбург» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 48 очков. «Оренбург» с 39 очками идет на восьмой строчке.

    Игра первого круга закончилась вничью – 2:2.

    • Матч состоится в воскресенье, 7 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 16:30 мск.

    ЦСКА – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,60. На ничью можно поставить за 4,60. На выигрыш «Оренбурга» дают 5,20.

    Прогноз на матч Оренбург – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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