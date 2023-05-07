ЦСКА и «Оренбург» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 48 очков. «Оренбург» с 39 очками идет на восьмой строчке.

Игра первого круга закончилась вничью – 2:2.

Матч состоится в воскресенье, 7 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 16:30 мск.

ЦСКА – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,60. На ничью можно поставить за 4,60. На выигрыш «Оренбурга» дают 5,20.

Прогноз на матч Оренбург – ЦСКА