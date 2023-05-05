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    • Соломатин: «Слуцкого не туда повело – ходит на ток-шоу и цирк устраивает. Ему уже не до футбола»

    Соломатин: «Слуцкого не туда повело – ходит на ток-шоу и цирк устраивает. Ему уже не до футбола»

    Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин предположил, вернется ли экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий к тренерской деятельности.

    «Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола. Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность.

    Я краем глаза наткнулся на какую-то передачу с его участием, меня чуть не вырвало», – сказал Соломатин.

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • При нем казанцы вылетели из РПЛ.
    • Сейчас Слуцкий участвует в различных шоу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.05.2023 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 5 мая, 14:46

      Пусть цирк устраивает, это у него лучше получается, чем тренировать футболистов.

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