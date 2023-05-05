Соломатин: «Слуцкого не туда повело – ходит на ток-шоу и цирк устраивает. Ему уже не до футбола»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин предположил, вернется ли экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий к тренерской деятельности.

«Леонида Викторовича в последнее время куда-то не туда повело. Он ходит на ток-шоу и цирк устраивает, поэтому ему уже не до футбола. Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в тренерскую деятельность.

Я краем глаза наткнулся на какую-то передачу с его участием, меня чуть не вырвало», – сказал Соломатин.