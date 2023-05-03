АПЛ включила Чеха в Зал славы

АПЛ поместила в Зал славы второго игрока за день. Вслед за Рио Фердинандом такой чести удостоен бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех.

Чеха включили в Зал славы на основании голосования болельщиков и экспертов.