АПЛ включила Чеха в Зал славы

АПЛ поместила в Зал славы второго игрока за день. Вслед за Рио Фердинандом такой чести удостоен бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех.
Чеха включили в Зал славы на основании голосования болельщиков и экспертов.
- Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году.
- Помимо Чеха, Фердинанда, Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.
- Чех 4 раза брал АПЛ с «Челси».
Источник: АПЛ