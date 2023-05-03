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    АПЛ включила Чеха в Зал славы

    АПЛ поместила в Зал славы второго игрока за день. Вслед за Рио Фердинандом такой чести удостоен бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех.

    Чеха включили в Зал славы на основании голосования болельщиков и экспертов.

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    Источник: АПЛ

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    03.05.2023 14:25
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