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Дзюба – о «Локомотиве»: «Наконец-то нашел любовь»

30 апреля 2023, 23:15
5

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Химками» (5:1).

34-летний нападающий сделал дубль, забив один из голов в падении пяткой.

«Удар скорпиона уже в соцсетях, серьезно? Очень счастлив. Лицом в газон падал и подумал, что надо махнуть. Попал, безумно приятно.

Полноценный контракт с «Локомотивом»? Честно, вообще сейчас не думаю, правда. По‑моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после. Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно.

Сейчас я просто играю, кайфую, получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли. Мысли сейчас только о том, чтобы мы поднялись как можно выше, а не о контракте. Мне здесь правда очень нравится, с первого дня я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. Хотя в Питере меня тоже любили, кроме «виража», – сказал Дзюба.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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kvm
1682885909
где-то заплакал Азмунка...
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kremen4ulil
1682893382
Ребята, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. МАТЧ ТВ о них говорит.
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Garrincha58
1682916815
Любовь??? да ты только себя любимого и любишь у тебя везде враги даже в бедных Химках теперь есть
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SuperNils
1682919317
Ну держись теперь, правая рука!
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