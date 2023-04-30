Дзюба – о «Локомотиве»: «Наконец-то нашел любовь»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Химками» (5:1).

34-летний нападающий сделал дубль, забив один из голов в падении пяткой.

«Удар скорпиона уже в соцсетях, серьезно? Очень счастлив. Лицом в газон падал и подумал, что надо махнуть. Попал, безумно приятно.

Полноценный контракт с «Локомотивом»? Честно, вообще сейчас не думаю, правда. По‑моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после. Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно.

Сейчас я просто играю, кайфую, получаю удовольствие. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли. Мысли сейчас только о том, чтобы мы поднялись как можно выше, а не о контракте. Мне здесь правда очень нравится, с первого дня я здесь как родной. Наконец‑то нашел любовь. Хотя в Питере меня тоже любили, кроме «виража», – сказал Дзюба.