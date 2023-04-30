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  • «Возомнили о себе что-то»: Талалаев прокомментировал разгромное поражение от «Локо»

«Возомнили о себе что-то»: Талалаев прокомментировал разгромное поражение от «Локо»

30 апреля 2023, 21:50
4

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Подмосковный клуб проиграл со счетом 1:5.

«Хороший первый тайм в нашем исполнении, не использовали свои моменты. А во втором возомнили о себе что‑то… Подумали, что можем играть на равных, в итоге пропустили несколько мячей. При счете 1:2 были моменты, могли сравнять, но в итоге пропустили еще голы. Будет серьезный разговор, серьезная работа. У нас идет этап привыкания.

Расстроило больше всего, что развалились. Никогда в моих командах такого не было, чтобы пятерочку нам за тайм практически накидали», – сказал Талалаев.

  • «Химки» занимают предпоследнее место в РПЛ.
  • В следующем матче команда сыграет против «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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jek718875
1682884050
Ну оооочень неприятный тип...
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любитель60-05
1682913764
какие игроки и такие же тренера. нет ни российские игроки ( не считаю паспортом рф бразильцев ) и тренеров.
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odessakmv
1682919743
впереди 5 туров.. Андрюша ее может успеть пару команд сменить.
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zigbert
1682930060
Особенно после третьего мяча в обороне Химок появился проходной двор. В первом тайме играли на равных с Локомотивом.
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