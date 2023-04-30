«Возомнили о себе что-то»: Талалаев прокомментировал разгромное поражение от «Локо»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Подмосковный клуб проиграл со счетом 1:5.

«Хороший первый тайм в нашем исполнении, не использовали свои моменты. А во втором возомнили о себе что‑то… Подумали, что можем играть на равных, в итоге пропустили несколько мячей. При счете 1:2 были моменты, могли сравнять, но в итоге пропустили еще голы. Будет серьезный разговор, серьезная работа. У нас идет этап привыкания.

Расстроило больше всего, что развалились. Никогда в моих командах такого не было, чтобы пятерочку нам за тайм практически накидали», – сказал Талалаев.