Дзюба: «В «Химках» появился один неприятный персонаж»

Артем Дзюба дал комментарий после матча с «Химками» (5:1).

Форвард «Локо» сделал дубль, забив один из голов пяткой в падении.

«На самом деле то, что меня заряжают какие-то раздражители, или то, что я питаюсь каким-то негативом – это миф.

Сегодня просто был тяжелый матч, мы понимали, что обязаны побеждать «Химки» дома. Первый тайм получился не совсем качественным, кроме пенальти. Во втором тайме при счете 2:0 опять перестали играть, но когда забили третий при счете 2:1, это сломило «Химки», дальше мы могли забивать и 6, и 7. Но мне кажется, что мы должны играть намного качественнее.

Раздражитель? Ну, есть там, в «Химках», один неприятный персонаж, появился, скажем так, но не будем называть фамилию», – сказал Дзюба в эфире «Матч! Премьер».