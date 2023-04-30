«Локомотив» крупно обыграл «Химки» в домашнем матче 25-го тура РПЛ – 5:1.
Артем Дзюба сделал дубль. Один из голов он забил в падении пяткой. На счету 34-летнего форварда семь голов за московскую команду в этом чемпионате.
«Локо» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.
Россия. РПЛ. 25-й тур
Локомотив (Москва) – Химки – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Миранчук, 27; 2:0 – Дзюба, 52; 2:1 – Руденко, 60; 3:1 – Дзюба, 71; 4:1 – Игнатьев, 73; 5:1 – Изидор, 76.
Источник: «Бомбардир»