«Локомотив» крупно обыграл «Химки» в домашнем матче 25-го тура РПЛ – 5:1.

Артем Дзюба сделал дубль. Один из голов он забил в падении пяткой. На счету 34-летнего форварда семь голов за московскую команду в этом чемпионате.

«Локо» набрал 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 5:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Миранчук, 27; 2:0 – Дзюба, 52; 2:1 – Руденко, 60; 3:1 – Дзюба, 71; 4:1 – Игнатьев, 73; 5:1 – Изидор, 76.

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