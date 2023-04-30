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  • «Ростов» – о подарке «Спартака» Геничу: «Лучше бы очки подарили, епт»

«Ростов» – о подарке «Спартака» Геничу: «Лучше бы очки подарили, епт»

30 апреля 2023, 21:22
6

«Ростов» посоветовал Константину Геничу купить очки.

Клубу не понравились слова комментатора во время трансляции матча со «Спартаком» (1:1). Генич заявил, что в некоторых моментах арбитр мог трактовать столкновение как борьбу на скорости.

Пресс-служба ростовчан опубликовала в телеграм-канале пост в адрес Генича: «Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, епт».

  • «Спартак» неделю назад сделал подарок Геничу, подарив ему клубный бомбер.
  • Цена куртки – 37 тысяч рублей.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Генич Константин
Комментарии (6)
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эд100
1682879304
ну всё, понеслось ростовское говно по кочкам..., кого ещё зацепит?!
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Axe111
1682885001
Да он уже поставил его)))))
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Garrincha58
1682932313
Генычу надо подарить видео с комментариями Маслаченко пусть поучится балабол а то уже просто достал своим бубнёжем и советами игру вообще не комментирует а его мнение никого уже давно не интересует он думает что один самый умный и всё знает про футбол он ещё из п.....ы не вылез, а мы смотрели и Пеле и Круиффа
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