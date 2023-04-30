«Ростов» – о подарке «Спартака» Геничу: «Лучше бы очки подарили, епт»

«Ростов» посоветовал Константину Геничу купить очки.

Клубу не понравились слова комментатора во время трансляции матча со «Спартаком» (1:1). Генич заявил, что в некоторых моментах арбитр мог трактовать столкновение как борьбу на скорости.

Пресс-служба ростовчан опубликовала в телеграм-канале пост в адрес Генича: «Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили, епт».