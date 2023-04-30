Хакими удалился на 20-й минуте матча с «Лорьяном» – игрока «ПСЖ» обвиняют в изнасиловании, он разводится с женой

«ПСЖ» в эти минуты играет дома с «Лорьяном» в матче 33-го тура Лиги 1. После первого тайма парижане проигрывают со счетом 1:2.

На 20-й минуте красную карточку получил защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Марокканского футболиста ранее обвинили в изнасиловании. С ним разводится жена.