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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания

    Прокуратура города Нантер выдвинула футболисту «ПСЖ» Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.

    В четверг марокканец дал показания. После этого его поместили под судебный надзор.

    • В воскресенье молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.
    • По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.
    • Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

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    Источник: RMC Sport

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    03.03.2023 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2470

      serglider 3 марта, 17:20

      ... а происходило сие действо, случайно не в мужском сортире?

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      Рейтинг: +79

      BoevStas1 3 марта, 16:41

      Плохой футболист))убежала,проник пальцами)))Во чушь)))

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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp 3 марта, 16:37

      Очередная подстилка решила срубить лёгких бабок

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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 3 марта, 15:44

      Пиар и только Пиар!!!

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > Artemka444 3 марта, 15:51

      Да нет же, тоже уголовник очередной, футболисты через одного насильники, убийцы и наркоторговцы

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