Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания

Прокуратура города Нантер выдвинула футболисту «ПСЖ» Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.
В четверг марокканец дал показания. После этого его поместили под судебный надзор.
- В воскресенье молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.
- По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.
- Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.
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Источник: RMC Sport