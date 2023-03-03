Хакими официально обвинили в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» дал показания

Прокуратура города Нантер выдвинула футболисту «ПСЖ» Ашрафу Хакими обвинения в изнасиловании 24-летней девушки.

В четверг марокканец дал показания. После этого его поместили под судебный надзор.

В воскресенье молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о домогательствах со стороны Хакими.

По словам пострадавшей, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами.

Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.

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