Хакими обвинен в изнасиловании. Защитник «ПСЖ» находится под следствием

Футболист «ПСЖ» Ашраф Хакими может оказаться в тюрьме.
В воскресенье 24-летнего защитника обвинили в изнасиловании. Молодая девушка обратилась в полицию и рассказала о преступлении марокканца.
Они познакомились в соцсетях, а в субботу предполагаемая пострадавшая поехала в дом Хакими.
Там, по словам девушки, игрок «ПСЖ» вступил с ней в связь без ее согласия, в том числе совершил проникновение пальцами. Она смогла сбежать, оттолкнув Ашрафа ногой.
Хакими в минувшие выходные был дома один, поскольку его жена и дети отправились на отдых в Дубай.
Дело передано в прокуратуру. Фулбек парижан находится под следствием.
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Источник: Le Parisien