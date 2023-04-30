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«Открытие Арена» может поменять название уже в этом году

30 апреля 2023, 10:59
2

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов допустил, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» в этом году получит новое название.

– Заканчивается контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Есть ли варианты по дальнейшему брендированию арены?

– Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.

– То есть уже в этом году брендирование стадиона может быть другим?

– Да, возможно.

  • Арена называется «Открытие» с 2014 года – с момента ввода.
  • Стадион вмещает более 45 тысяч зрителей.
  • Он принимал Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (2)
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моэм
1682848573
Представил возможное название стадиона по названию другого банка спонсора .... например СЫРВТОРЧЕРБРЕД ....а если стадион назвать просто СПАРТАК ?....неужели это никому не нравится ?
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witalik
1682860794
Предлагаю название: Хряк - Арена. Стелла с громадным чугунным (заказ для Церетели) хряком в красно-белых шароварах, и композиция с Егором Титовым: "Кто мы? МЯСО!". Будет эпично и незабываемо..
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