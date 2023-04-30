«Открытие Арена» может поменять название уже в этом году

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов допустил, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» в этом году получит новое название.
– Заканчивается контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Есть ли варианты по дальнейшему брендированию арены?
– Контракт действительно в определенный момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем.
– То есть уже в этом году брендирование стадиона может быть другим?
– Да, возможно.
- Арена называется «Открытие» с 2014 года – с момента ввода.
- Стадион вмещает более 45 тысяч зрителей.
- Он принимал Кубок конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
Источник: «РБ Спорт»