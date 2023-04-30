Жена Карпина прокомментировала атаку фанатов «Спартака» на ее телеграм-канал

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья сообщила, что в чат ее телеграм-канала пришли спартаковские фанаты – после матча 25-го тура РПЛ (1:1).

«Друзья, не тратьте время на ругань с болельщиками соперников. Одно то, что они залезли к нам в чат и тут тратят столько сил доказать свою правоту, показывает, что сами они тоже не уверены во вчерашней концовке.

Иначе их бы здесь не было, на моем канале», – считает Карпина.

После игры Дарья усомнилась в честности судейства.

В поле работал петербуржец Кирилл Левников.

Карпин ранее тренировал «Спартак».

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