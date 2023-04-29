Жена Карпина: «Было понятно, что у «Ростова» украдут победу над «Спартаком»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья недовольна судейством Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Тут не игра, тут судейство. Именно украли победу. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть.
Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени… Всe как мы любим», – написала Карпина.
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Источник: телеграм-канал «Закулисье спорта»