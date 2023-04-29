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  • Жена Карпина: «Было понятно, что у «Ростова» украдут победу над «Спартаком»

Жена Карпина: «Было понятно, что у «Ростова» украдут победу над «Спартаком»

29 апреля 2023, 23:20
21

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья недовольна судейством Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Тут не игра, тут судейство. Именно украли победу. Но было понятно, что так будет, в таблицу достаточно посмотреть.

Два нарушения на наших не свистит, тут ставит штрафной и несколько угловых после времени… Всe как мы любим», – написала Карпина.

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Источник: телеграм-канал «Закулисье спорта»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (21)
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шахта Заполярная
1682799882
А тещу Карпина еще забыли спросить
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мы_не_рабы
1682800471
Лавры Заремы покоя не дают?
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R_a_i_n
1682800546
Это эмоции. Если смотреть трезво, то чистый гол в концовке матча, когда казалось бы победа уже в кармане.
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ySS
1682801201
Зарема-2?!)
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Strig
1682821871
Женщина! Ты хороша но здесь...успокойся ... "карпика "обидели... ЭТО НЕ БАЛЕТ!
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Александр52
1682829063
Что то много женщин в футболе и они там не по делу. Судья всё делал правильно в концовке с угловыми, давал играть в нападении, и это футбольное правило..
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paracetamol
1682833145
Да, согласен, все было просчитано заранее кукловодами нашего чемпа!
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Play
1682834565
Когда Спартак по ходу сезона предъявляет претензии о незасчитанном голе Соболева или о неназначенном пенальти на Мартинсе: - ой ой опять хрюшки заныли, ню-ню-ню, только жаловаться и умеют! Когда Ростов предъявляет претензии за лишние 45 секунд: - судья п***рас, душит простых провинциальных пацанов в угоду московским ******, позор. И все хлопают, хлопают, закончили хлопать. Л - логика.
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Solist345345
1682835963
О, да тут целый женский шабаш-чат с профессиональным взглядом на футбол. Спорят, обсуждают.
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Опорник84
1682837322
Ещё одна нашлась понимающая. Хорош трындеть, судейство было нормальным. Угловые во всех матчах и штрафные в том числе , всегда дают пробивать.даже когда время истекло. А Карпину вести себя так не подобает. Привыкли в каждом матче пенальти бить, а тут дали отсосать. Быдлота вся уже по инерции на Спартак гонит, что бы не случилось.
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