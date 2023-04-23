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  • РПЛ. «Локо», играя больше тайма в меньшинстве, вырвал ничью у ЦСКА (1:1)

РПЛ. «Локо», играя больше тайма в меньшинстве, вырвал ничью у ЦСКА (1:1)

23 апреля 2023, 21:28
33

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

На гол форварда хозяев Антона Заболотного в середине первого тайма гости ответили забитым мячом Вильсона Изидора в концовке встречи.

«Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил Марио Митай.

ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локо» с 29 очками идет на десятой строчке.

Россия. РПЛ. 24-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 22; 1:1 – Изидор, 87.

Удаления: нет – Митай, 40.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (33)
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CSKA57
1682274616
Такое впечатление, что ЦСКА тянул на ничейку! Позорная игра!
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Dominator777
1682274669
Суки...вечер испортили...Надо было выносить паровоз с преимуществом минимум в 3 мяча...А так можно сказать опять обосрались.
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ySS
1682274691
По сюжету, железных можно поздравить с ничьей) Гинеровцы растранжирили кучу моментов и сделали подарок ростовчанам)
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JTherry
1682274867
отличный матч, держал в напряжении, особенно после удаления Митая... ничью локо заслужил, играя самоотверженно полтора тайма...
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derrik2000
1682275109
Что ни говори, а БЕЗ Пиняева всё таки атака у Локомотива не очень. Плюс ещё две "жовты карткы" Митая... ЦСКА где-то не повезло, где-то Лантратов, как Антон Кандидов, брал всё, что в ворота летело, а где-то мастерства армейцам не хватило при завершении. Так-то по мне: ОЧКО Локо приобрёл, а ЦСКА ДВА ОЧКА потерял. ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! ))) Галактионов очень быстро поднял Локо. Как по психологии, так и по игре.
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PAREVG.
1682275115
Молодцы красно - зеленые, на зубах вырвали ничью. Особо хороши были Лантратов и Погостнов
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шахта Заполярная
1682275517
Локо просто молодцы. В меньшинстве сумели вырвать ничью. Уважуха.
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Fialet
1682276494
Не, не умеют местные редакторы преподносить новости. Что это за серость - "Вырвал ничью у ЦСКА"? Правильно писать - "Вырвал очко у ЦСКА".
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zigbert
1682277112
Имея такое большое преимущество ЦСКА пришлось довольствоваться ничьей. Может быть Федотов зря заменил своих лидеров. Удаление повлияло на игру Локомотива но железнодорожники терпеливо ждали своих моментов и это у них получилось. У ЦСКА лучшим был Обляков а у Локомотива Лантратов.
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Красногорск_Фан
1682285714
Купил билет и застрял на даче. Даже не посмотрел. (( Но. Очко выдрали в меньшинстве. Наверно любители ЦСКА очень разочарованы. Состав только у Локо какой то очень экперементальный. Загадка. Результатом и борьбой до последних минут полностью удовлетворен!
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