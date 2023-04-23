ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в домашнем матче 24-го тура РПЛ.
На гол форварда хозяев Антона Заболотного в середине первого тайма гости ответили забитым мячом Вильсона Изидора в концовке встречи.
«Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил Марио Митай.
ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локо» с 29 очками идет на десятой строчке.
Россия. РПЛ. 24-й тур
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Заболотный, 22; 1:1 – Изидор, 87.
Удаления: нет – Митай, 40.
Источник: «Бомбардир»