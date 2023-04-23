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    • РПЛ. «Локо», играя больше тайма в меньшинстве, вырвал ничью у ЦСКА (1:1)

    РПЛ. «Локо», играя больше тайма в меньшинстве, вырвал ничью у ЦСКА (1:1)

    ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в домашнем матче 24-го тура РПЛ.

    На гол форварда хозяев Антона Заболотного в середине первого тайма гости ответили забитым мячом Вильсона Изидора в концовке встречи.

    «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве – две желтые карточки получил Марио Митай.

    ЦСКА набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локо» с 29 очками идет на десятой строчке.

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Заболотный, 22; 1:1 – Изидор, 87.

    Удаления: нет – Митай, 40.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.04.2023 21:28
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +7054

      Красногорск_Фан 6 часов назад

      Купил билет и застрял на даче. Даже не посмотрел. (( Но. Очко выдрали в меньшинстве. Наверно любители ЦСКА очень разочарованы. Состав только у Локо какой то очень экперементальный. Загадка. Результатом и борьбой до последних минут полностью удовлетворен!

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      Рейтинг: +18422

      житель СПб 7 часов назад

      Браво, Локо!

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      Рейтинг: +2397

      shurik45 8 часов назад

      Реализация моментов у армейцев просто катастрофически низкая. Локо боролись до конца ,молодцы.

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      Рейтинг: +6889

      Антибиотик 8 часов назад

      Дзюба сегодня очень слабо сыграл, все моменты запорол. Он очень хорошо настраивает команду, но иногда его самого нужно настроить. И конечно же травма Пиняева подкачала. А с удалениями нужно реально что-то делать, сегодня во многих моментах не успевали за соперником.

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      Рейтинг: +5509

      ААМ 9 часов назад

      Браво Локо. А ЦСКА надо работать

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      Рейтинг: +3625

      CSKA57 > ААМ 8 часов назад

      Их надо улицы подметать отправить! Пусть поработают!

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      Рейтинг: +14491

      Алексей З 9 часов назад

      ЦСКА здорово играет , подходов очень много было , надо было забивать.
      Спасибо командам за игру.

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      Рейтинг: +101347

      zigbert 9 часов назад

      Имея такое большое преимущество ЦСКА пришлось довольствоваться ничьей. Может быть Федотов зря заменил своих лидеров. Удаление повлияло на игру Локомотива но железнодорожники терпеливо ждали своих моментов и это у них получилось. У ЦСКА лучшим был Обляков а у Локомотива Лантратов.

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      Рейтинг: +7044

      sochi-2013 9 часов назад

      Локо молодцы, но слабовато сыграли. У Дзюбы не пошло и .......... да еще у Пиняева травма (здоровья ему). Так что ничья- подарок.

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      Рейтинг: +1739

      Fialet 9 часов назад

      Не, не умеют местные редакторы преподносить новости. Что это за серость - "Вырвал ничью у ЦСКА"? Правильно писать - "Вырвал очко у ЦСКА".

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