Драматичный 2023-й для Изидора: сорванный трансфер в «Лион», длительное восстановление и гол ЦСКА – через 10 минут после выхода

Для «Локомотива» матч с ЦСКА развивался крайне неприятно. Сначала травму получил Сергей Пиняев, мотор «Локо» этой весной. Через две минуты ЦСКА забил благодаря точному удару Антона Заболотного. Потом еще было удаление Митая.

Заболотный забил «Локомотиву» и отпраздновал гол сальто. Кстати, а почему он так делает?

Но «Локо» не сдался. И в конце второго тайма забил мяч – это сделал вышедший на замену Вильсон Изидор.

Изидор еще не играл весной: в матче против ЦСКА вышел и забил через 10 минут

Матч с ЦСКА стал для Изидора первым в 2023-м. В РПЛ он попадал в запас на встречу против «Оренбурга». В Кубке не появлялся. Все из-за травмы колена, которая выбила его из состава в начале года.

Изидор планомерно восстанавливался без хирургического вмешательства. Хотя вероятность операции была. Вот апрельский инсайд «Чемпионата»:

«Французские врачи настаивали на операции, но в «Локомотиве» хотели избежать операционного вмешательства. Посоветовавшись еще с одним французским врачом, клуб решил окончательно отказался от операции».

Из-за травмы сорвался переход Изидора в «Лион»

В середине января появились первые слухи о переходе Вильсона Изидора в «Лион». Дальше медиа рассказывали о формате сделки: аренда с правом выкупа. Правда, чем ближе было к завершению трансферного окна, тем было яснее, что сделка сорвется.

29 января президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сказал: «По Изидору все сложно, продолжаем переговоры с «Локомотивом». Спустя несколько часов «Лион» выступил:

«Наш клуб заявляет, что результаты медицинских тестов, которые Вильсон Изидор показал после прибытия в Лион в субботу, не позволяют закрыть арендную сделку с правом выкупа».

Изидор выступал за «Локо» на зимних сборах. Sports.ru просматривал фрагменты с тренировок и товарищеских матчей «Локомотива» и обнаружил, что Изидор играл и тренировался с тейпом на колене. Но травма – официальная версия срыва соглашения. Есть еще и неофициальная.

Инсайд того же Sports.ru: «Французский клуб не следил за нападающим «Локо» и обратил внимание на его кандидатуру только после стремительного перехода Карла Токо-Экамби в «Ренн». Эту версию подтверждает французский инсайдер Мохамед Тубаш-Тер, который несколько дней назад написал в твиттере: «Брюно Шейру (главный скаут «Лиона») едва знал этого игрок».

Этот сезон Изидор точно доиграет в «Локомотиве». Вернется ли «Лион» за ним – узнаем летом.

Фото: телеграм-канал «Локомотива»