Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заболотный забил «Локомотиву» и отпраздновал гол сальто. Кстати, а почему он так делает?

Заболотный забил «Локомотиву» и отпраздновал гол сальто. Кстати, а почему он так делает?

23 апреля 2023, 20:22
6

Матч ЦСКА и «Локомотива» – один из главных в 24-м туре РПЛ. И для «Локо» он начался неудачно. На 20-й минуте из-за повреждения поле покинул Сергей Пиняев. На 22-й – забил Заболотный. Вот видео гола и его празднования.

Детальный снимок Заболотного в полете:

Вы точно обращали внимание на празднование Заболотного. Он почти всегда крутит сальто после забитых мячей. Так было после гола в ворота «Крылья» в марте:

Такое было в «Зените»:

Заболотный рассказывал о своем праздновании.

Ответ на вопрос, как долго учился делать сальто: «Год. У меня был период с 7 до 8 лет, когда занимался акробатикой. Делал сначала кувырки, колесо. Потом получил третий или второй разряд, после него уже можно выполнять такие сложные акробатические элементы».

• Еще немного конкретики: «Я в детстве, в 5-6 лет занимался гимнастикой. Еще в школе так голы праздновал».

Фото: канал «Матч ТВ» на Rutube, телеграм-канал ЦСКА

Источник: «Бомбардир»
Россия Локомотив ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрэс
1682273274
Ё......нный ГОЛОЛЁД !!!! ХА ХА ХА
Ответить
biber.ru
1682273468
В нём много лошадиных сил!
Ответить
MaxRnD
1682273910
Коленные суставы пока целые, но при отсутствии мозгов это ненадолго
Ответить
Bozigit
1682280206
опасный чувак)
Ответить
ffjrjrtkr
1682285698
Модельные авточехлы из Экокожи всего за 3390 руб., очень качественные и неубиваемые. Дешевле уже не будет, вот каталог ----- https://15x.ru/eco
Ответить
Cнег
1682329433
Авторство такого гимнастического элемента в советско-российском футболе принадлежит Зазе Джанашия, напу московского Локо. У него в детстве подсмотрел.
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
7
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
5
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
13
Все новости
Все новости
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
1
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Пьерлуиджи Коллина – человек, который изменил судейство
13:50
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
13
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
10:54
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
10:29
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+