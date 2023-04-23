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    • Заболотный забил «Локомотиву» и отпраздновал гол сальто. Кстати, а почему он так делает?

    Заболотный забил «Локомотиву» и отпраздновал гол сальто. Кстати, а почему он так делает?

    Матч ЦСКА и «Локомотива» – один из главных в 24-м туре РПЛ. И для «Локо» он начался неудачно. На 20-й минуте из-за повреждения поле покинул Сергей Пиняев. На 22-й – забил Заболотный. Вот видео гола и его празднования.

    Детальный снимок Заболотного в полете:

    Вы точно обращали внимание на празднование Заболотного. Он почти всегда крутит сальто после забитых мячей. Так было после гола в ворота «Крылья» в марте:

    Такое было в «Зените»:

    Заболотный рассказывал о своем праздновании.

    Ответ на вопрос, как долго учился делать сальто: «Год. У меня был период с 7 до 8 лет, когда занимался акробатикой. Делал сначала кувырки, колесо. Потом получил третий или второй разряд, после него уже можно выполнять такие сложные акробатические элементы».

    • Еще немного конкретики: «Я в детстве, в 5-6 лет занимался гимнастикой. Еще в школе так голы праздновал».

    Фото: канал «Матч ТВ» на Rutube, телеграм-канал ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    23.04.2023 20:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      ffjrjrtkr 6 часов назад


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      0
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      Рейтинг: +2192

      Bozigit 8 часов назад

      опасный чувак)

      0
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      Рейтинг: +55671

      MaxRnD 10 часов назад

      Коленные суставы пока целые, но при отсутствии мозгов это ненадолго

      2
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      Рейтинг: +134

      biber ru 10 часов назад

      В нём много лошадиных сил!

      0
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      Рейтинг: +955

      Юрэс 10 часов назад

      Ё......нный ГОЛОЛЁД !!!! ХА ХА ХА

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