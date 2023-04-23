Заболотный забил «Локомотиву» и отпраздновал гол сальто. Кстати, а почему он так делает?

Матч ЦСКА и «Локомотива» – один из главных в 24-м туре РПЛ. И для «Локо» он начался неудачно. На 20-й минуте из-за повреждения поле покинул Сергей Пиняев. На 22-й – забил Заболотный. Вот видео гола и его празднования.

Детальный снимок Заболотного в полете:

Вы точно обращали внимание на празднование Заболотного. Он почти всегда крутит сальто после забитых мячей. Так было после гола в ворота «Крылья» в марте:

Такое было в «Зените»:

Заболотный рассказывал о своем праздновании.

• Ответ на вопрос, как долго учился делать сальто: «Год. У меня был период с 7 до 8 лет, когда занимался акробатикой. Делал сначала кувырки, колесо. Потом получил третий или второй разряд, после него уже можно выполнять такие сложные акробатические элементы».

• Еще немного конкретики: «Я в детстве, в 5-6 лет занимался гимнастикой. Еще в школе так голы праздновал».

Фото: канал «Матч ТВ» на Rutube, телеграм-канал ЦСКА