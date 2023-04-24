Галактионов объяснил, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА

Почему заменил - да для того, что с дзюбой в девятером играли, да и счет надо было сравнивать.
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал замену Артем Дзюбы на Вильсона Изидора на 77-й минуте матча с ЦСКА (1:1).
«Изидор работал в общей группе. Кондиции позволяли использовать его определенное время. Не стали вводить его на синтетику в Оренбурге.
Сегодня на финальном отрезке времени нам нужны были быстрые, способные забежать за спину игроки, доставить сопернику неудобства», – сказал Галактионов.
- Изидор спас ничью для «Локомотива», забив на 87-й минуте.
- «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.
Драматичный 2023-й для Изидора: сорванный трансфер в «Лион», длительное восстановление и гол ЦСКА – через 10 минут после выхода