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    • Галактионов объяснил, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА

    Галактионов объяснил, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал замену Артем Дзюбы на Вильсона Изидора на 77-й минуте матча с ЦСКА (1:1).

    «Изидор работал в общей группе. Кондиции позволяли использовать его определенное время. Не стали вводить его на синтетику в Оренбурге.

    Сегодня на финальном отрезке времени нам нужны были быстрые, способные забежать за спину игроки, доставить сопернику неудобства», – сказал Галактионов.

    • Изидор спас ничью для «Локомотива», забив на 87-й минуте.
    • «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2700

      шахта Заполярная 6 часов назад

      Почему заменил - да для того, что с дзюбой в девятером играли, да и счет надо было сравнивать.

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