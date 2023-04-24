Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов объяснил, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА

Галактионов объяснил, почему заменил Дзюбу на Изидора в матче с ЦСКА

24 апреля 2023, 01:17
4

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал замену Артем Дзюбы на Вильсона Изидора на 77-й минуте матча с ЦСКА (1:1).

«Изидор работал в общей группе. Кондиции позволяли использовать его определенное время. Не стали вводить его на синтетику в Оренбурге.

Сегодня на финальном отрезке времени нам нужны были быстрые, способные забежать за спину игроки, доставить сопернику неудобства», – сказал Галактионов.

  • Изидор спас ничью для «Локомотива», забив на 87-й минуте.
  • «Локо» с 40-й минуты играл в меньшинстве после удаления Марио Митая.

Драматичный 2023-й для Изидора: сорванный трансфер в «Лион», длительное восстановление и гол ЦСКА – через 10 минут после выхода

Еще по теме:
Драматичный 2023-й для Изидора: сорванный трансфер в «Лион», длительное восстановление и гол ЦСКА – через 10 минут после выхода
Бубнов назвал ведущего защитника ЦСКА, без которого у команды начинаются проблемы
Объявлена посещаемость матча ЦСКА – «Локомотив» 6
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Дзюба Артем Изидор Вильсон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1682289012
Почему заменил - да для того, что с дзюбой в девятером играли, да и счет надо было сравнивать.
Ответить
Ziklop
1682327372
стоячка правильно заменил, его надо на 30 минут в конце игры выпускать, пешеход бегать не может, только на уставшего соперника!
Ответить
Garrincha58
1682328599
Дзюба блеснул пару раз и всё опять сдулся пора ему заканчивать с футболом пусть идёт в напарники с Гасилиным
Ответить
zigbert
1682339221
Что теперь объяснять, тут и так все было видно. Галактионов сделал правильный ход.
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
10
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
5
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
14
Все новости
Все новости
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
1
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
8
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
13
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+