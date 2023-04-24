Бубнов назвал ведущего защитника ЦСКА, без которого у команды начинаются проблемы

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов рассказал, как отсутствие защитника Мойзеса повлияло на результат матча 24-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».

«Еще одна причина неудачи ЦСКА – отсутствие Мойзеса в обороне. Бразилец – ведущий игрок в защите. Когда он на поле, армейцы действуют значительно надeжнее.

Не исключаю, что при нeм в ситуации с голом Изидора удалось бы сыграть иначе. Но Мойзеса не было, и иначе сыграть не получилось. В итоге потеря очков и резко ухудшившиеся перспективы в борьбе за серебряные медали», – заявил Бубнов.