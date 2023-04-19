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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и прошел дальше

19 апреля 2023, 23:59
8

«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Забили Йозуа Киммих и Эрлинг Холанд.

Норвежец в первом тайме не реализовал пенальти. На 87-й минуте у «Баварии» за две желтые карточки был удален главный тренер Томас Тухель.

В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», как и в прошлом сезоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Холанд, 57; 1:1 – Киммих, 83 (с пенальти).

Незабитые пенальти: нет – Холанд, 38.

Первый матч: 0:3.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бавария
Комментарии (8)
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mutabor0992
1681938225
А разве могло быть иначе?У Баварии внутри команды бардак!Нужно было гнать гуталина.Идет разложение командной дисциплины.Как Сане уходил с поля?Он одну руку подал обидчику через силу...И то только потому,что Тухель рядом стоял.
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BlackMurder
1681938295
Позорище , котята, Тухеля походу уберут раньше, но я б начал с таких , как Салихамиджич , при всем уважении , но дичь начинает расти
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САНЁК17
1681941628
Немцы тоже слабые звено, как и ПСЖ , сами упустили шанс в первом игре пропустив аж три гола, сколько лет они не смогут выиграть лч, сколько тренеров не смогли перевоспитать этих парней но вмё равно игра у них не идут, значит дело не в тренера
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zigbert
1681993359
Ожидать что то феерического от Баварии было трудно. Но хотя бы ничью они все же заслужили.
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Fialet
1682004426
Не осталось в Баварии арийского духа, понабрали гибридных...
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