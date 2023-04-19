«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Забили Йозуа Киммих и Эрлинг Холанд.
Норвежец в первом тайме не реализовал пенальти. На 87-й минуте у «Баварии» за две желтые карточки был удален главный тренер Томас Тухель.
В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», как и в прошлом сезоне.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Бавария (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Холанд, 57; 1:1 – Киммих, 83 (с пенальти).
Незабитые пенальти: нет – Холанд, 38.
Первый матч: 0:3.
Источник: «Бомбардир»