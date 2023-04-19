«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Забили Йозуа Киммих и Эрлинг Холанд.

Норвежец в первом тайме не реализовал пенальти. На 87-й минуте у «Баварии» за две желтые карточки был удален главный тренер Томас Тухель.

В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», как и в прошлом сезоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Бавария (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Холанд, 57; 1:1 – Киммих, 83 (с пенальти).

Незабитые пенальти: нет – Холанд, 38.

Первый матч: 0:3.

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