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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и прошел дальше

    «Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Забили Йозуа Киммих и Эрлинг Холанд.

    Норвежец в первом тайме не реализовал пенальти. На 87-й минуте у «Баварии» за две желтые карточки был удален главный тренер Томас Тухель.

    В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», как и в прошлом сезоне.

    Лига чемпионов. 1/4 финала

    Бавария (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Холанд, 57; 1:1 – Киммих, 83 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: нет – Холанд, 38.

    Первый матч: 0:3.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.04.2023 23:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2783

      BlackMurder 29 минут назад

      Позорище , котята, Тухеля походу уберут раньше, но я б начал с таких , как Салихамиджич , при всем уважении , но дичь начинает расти

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      Рейтинг: +4307

      mutabor0992 30 минут назад

      А разве могло быть иначе?У Баварии внутри команды бардак!Нужно было гнать гуталина.Идет разложение командной дисциплины.Как Сане уходил с поля?Он одну руку подал обидчику через силу...И то только потому,что Тухель рядом стоял.

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      Рейтинг: +2783

      BlackMurder > mutabor0992 27 минут назад

      Веришь или нет, я болею за Баварию с 2000 года, видел доыига чего, но этот матч принципиально не смотрел, вот реально смотреть нечего

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