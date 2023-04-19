Гончаренко возмутился упоминанием «Спартака» на стадионе ЦСКА

Главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко не понравился вопрос о «Спартаке» после гостевого кубкового матча с ЦСКА (1:1).

«Спартак» проиграл? А почему в этих стенах звучит слово «Спартак»? Нам нельзя думать, что кто-то вылетел.

Должна быть такая философия, чтобы мы были готовы к каждому матчу. Потом посмотрим, что будет. Расстраивает, что есть жeлтые карточки. Но сейчас думаем только о «Ростове», – сказал Гончаренко.