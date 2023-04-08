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    «Сильнее и опытнее»: Ари сравнил Черчесова и Карпина

    Бывший нападающий сборной России Ари сравнил нынешнего тренера команды Валерия Карпина с его предшественником Станиславом Черчесовым.

    «Если говорить о сборной России, то Черчесов однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. В свое время его недооценили.

    Лучшие тренеры, при ком я играл в России, – Унаи Эмери, Мурад Мусаев и Карпин. Причем Валерий Георгиевич тогда был не только тренером, но и директором. Играл сразу несколько ролей. Но от этого качество его работы с командой никак не снижалось. Он удивительный человек и очень грамотный специалист. Думаю, Карпин может успешно работать где угодно», – сказал Ари.

    • Карпин сейчас помимо сборной тренирует «Ростов».
    • Его команда идет в РПЛ 2-й.
    • «Ференцварош» Черчесова с отрывом лидирует в чемпионате Венгрии.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    08.04.2023 17:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24572

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Если Черчесов придёт в Динамо, о чём ходят слухи, а в Спартаке прекратится федуновская лажа и вернётся Карпин, вот тогда Питер вздрогнет.

      3
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      Рейтинг: +8992

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Особенно, если уедут адаптированные легионеры - Малком, Вендел...

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