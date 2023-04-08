«Сильнее и опытнее»: Ари сравнил Черчесова и Карпина

Бывший нападающий сборной России Ари сравнил нынешнего тренера команды Валерия Карпина с его предшественником Станиславом Черчесовым.

«Если говорить о сборной России, то Черчесов однозначно был сильнее и опытнее Карпина. Если бы ему дали больше времени, он бы добился высоких результатов с командой. В свое время его недооценили.

Лучшие тренеры, при ком я играл в России, – Унаи Эмери, Мурад Мусаев и Карпин. Причем Валерий Георгиевич тогда был не только тренером, но и директором. Играл сразу несколько ролей. Но от этого качество его работы с командой никак не снижалось. Он удивительный человек и очень грамотный специалист. Думаю, Карпин может успешно работать где угодно», – сказал Ари.