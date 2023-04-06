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    Ветеран ЦСКА назвал безобразием решение КДК по Абаскалю: «Мало дали!»

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение КДК оштрафовать тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей за критику арбитров после матча с «Ахматом» (0:0).

    • Абаскаль раскритиковал судейство.
    • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
    • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

    «Мягко поступили с ним. Что там выпендриваться? То, что они так сыграли, тоже нормально. Все естественно. Здесь он не прав.

    60 тысяч — это гроши. Если бы долларов или евро, нормально бы было. А 60 тысяч рублей — это смешно. Его должны были дисквалифицировать! Должны были посадить на лавочку на трибуне, пусть одну игру посидит.

    Мало дали. Распустились вообще. Безобразие», — сказал Пономарев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2023 18:42
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      Kris's 7 апреля, 14:16

      Ты за своей подстилкой следи.

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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 12:29

      Я не понял "мало дали" или все же не много взыскали? Опять же, если ты живешь в стране нищебродов, зачем ноешь о валютном курсе? Или тогда внесите в регламент, что российских тренеров штрафуем в рублевом эквиваленте, а с забугорных в евриках))) Что на юридическом языке называется дискриминацией! Хотя ветерану ЦСКА откуда это знать? Ему главное пернуть в СМИ и что бы подольше воняло.

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      Рейтинг: +3886

      lordmrv 6 апреля, 23:05

      Офигеть легенда спорта. Выперли из Спартака, в ЦСКА не блистал, тренер Зенита там какого то. Теперь ещё и интервью раздает. Спорт-экспресс, спросите ещё у уборщика стадиона.

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      Рейтинг: +2557

      serglider > lordmrv 7 апреля, 12:33

      Ой, да лаааадно... Тут, на ресурсе, подстилку Федуна, которая вообще в футбол никогда в жизни не играла, ежедневно цитируют, а этот даже в высшей лиге играл. Сидел дома, чесал репу, потом решил, а чем он хуже)))

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      Рейтинг: +14196

      Алексей З 6 апреля, 23:03

      Старичило , может ты дословно на русский переведёшь , что сказал Абаскаль ? Эксперт не смог, ну а ты полиглот поди ?

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      Рейтинг: +4161

      raritet 6 апреля, 22:57

      Вообще то , можно понять человека с южным темпераментом. Он то наверное , впервые видит такое шапито. Еще не привык. Сделали бы просто замечание.

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      Рейтинг: +2597

      шахта Заполярная 6 апреля, 22:47

      Конь, а ты попроси хорошо, может тебе больше дадут

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      Рейтинг: +1564

      ScarlettOgusania 6 апреля, 21:57

      ещё один старый пердун-маразматик вылез, вставить свои 5 копеек с пенсии) мог бы и не совать свой нос в разборки Спартака...

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 6 апреля, 20:43

      Да ладно...
      Не пристало ЗАСЛУЖЕННОМУ ветерану, как фантик с фанатского сектора...
      Разбирали, совещались, приняли решение...
      Здесь, ведь, не РАЗМЕР штрафа важен, а его ФАКТ наложения санкции.
      Может, Абаскаль поумерит свой южный пыл, раз у нас запрещено ЖЁСТКО критиковать судейство, а обратит внимание на "игру" своих подопечных после зимней спячки, которые СЛУЧАЙНО, как оказалось, надевают на матчи КБ-футболки, а?
      НИ ОДИН СУДЬЯ не отменит гол, забитый по правилам!
      Пусть играют и забивают!

      1
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      Рейтинг: +405

      Боцман52 > derrik2000 14 часов назад

      Уже отменяли голы забитые по правилам

      0
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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Боцман52 14 часов назад

      Забивай много!
      Хоть какие-то засчитают.

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      Рейтинг: +405

      Боцман52 > derrik2000 14 часов назад

      "НИ ОДИН СУДЬЯ не отменит гол, забитый по правилам!" Что ж ты сам себе противоречишь.

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      Рейтинг: +21140

      derrik2000 > Боцман52 13 часов назад

      ЧИСТЫЙ мяч ни один судья не отменит.

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      Рейтинг: +601

      Baggio1986 6 апреля, 20:27

      Ещё один маразматик появился

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      Рейтинг: +3941

      fakeid 6 апреля, 19:39

      за пару слов вообще не должны штрафовать, тем более на 60 тыщ. ох*ели в край с такими штрафами

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