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  • Ветеран ЦСКА назвал безобразием решение КДК по Абаскалю: «Мало дали!»

Ветеран ЦСКА назвал безобразием решение КДК по Абаскалю: «Мало дали!»

6 апреля 2023, 18:42
20

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение КДК оштрафовать тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей за критику арбитров после матча с «Ахматом» (0:0).

  • Абаскаль раскритиковал судейство.
  • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
  • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Мягко поступили с ним. Что там выпендриваться? То, что они так сыграли, тоже нормально. Все естественно. Здесь он не прав.

60 тысяч — это гроши. Если бы долларов или евро, нормально бы было. А 60 тысяч рублей — это смешно. Его должны были дисквалифицировать! Должны были посадить на лавочку на трибуне, пусть одну игру посидит.

Мало дали. Распустились вообще. Безобразие», — сказал Пономарев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Пономарев Владимир
Комментарии (20)
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egor tikhonov
1680796426
не вдаваясь в подробности, но они над нами смеются там наверху. 60 тр штраф для таких людей , как для меня 6 р простых деревянных. могу каждый день платить.(
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Avitaminoz
1680797284
В гулаг! По пути в гулаг расстрелять! Дальше оживить и ещё раз расстрелять! По прибытию в гулаг, снова оживить и на урановые рудники. Где ещё раз расстрелять! Господи... таким людям дай власть так фан айди покажется детским лепетом.
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Опорник84
1680797571
Да кто бы сомневался , что бывший конь что-то сказал другое. Есть регламент, значит и штраф наложили так сказать по закону.
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prtcs
1680798178
Правильно по армейски, а не по свински.
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эд100
1680799133
это ещё что за новая старая заноза? надеюсь в привычку не войдёт выносить бред сивой кобылы? ловчевых и ко предостаточно.
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Baggio1986
1680802059
Ещё один маразматик появился
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derrik2000
1680803024
Да ладно... Не пристало ЗАСЛУЖЕННОМУ ветерану, как фантик с фанатского сектора... Разбирали, совещались, приняли решение... Здесь, ведь, не РАЗМЕР штрафа важен, а его ФАКТ наложения санкции. Может, Абаскаль поумерит свой южный пыл, раз у нас запрещено ЖЁСТКО критиковать судейство, а обратит внимание на "игру" своих подопечных после зимней спячки, которые СЛУЧАЙНО, как оказалось, надевают на матчи КБ-футболки, а? НИ ОДИН СУДЬЯ не отменит гол, забитый по правилам! Пусть играют и забивают!
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ScarlettOgusania
1680807428
ещё один старый пердун-маразматик вылез, вставить свои 5 копеек с пенсии) мог бы и не совать свой нос в разборки Спартака...
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шахта Заполярная
1680810479
Конь, а ты попроси хорошо, может тебе больше дадут
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lordmrv
1680811523
Офигеть легенда спорта. Выперли из Спартака, в ЦСКА не блистал, тренер Зенита там какого то. Теперь ещё и интервью раздает. Спорт-экспресс, спросите ещё у уборщика стадиона.
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