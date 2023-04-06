Ветеран ЦСКА назвал безобразием решение КДК по Абаскалю: «Мало дали!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал решение КДК оштрафовать тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей за критику арбитров после матча с «Ахматом» (0:0).

Абаскаль раскритиковал судейство.

Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».

Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Мягко поступили с ним. Что там выпендриваться? То, что они так сыграли, тоже нормально. Все естественно. Здесь он не прав.

60 тысяч — это гроши. Если бы долларов или евро, нормально бы было. А 60 тысяч рублей — это смешно. Его должны были дисквалифицировать! Должны были посадить на лавочку на трибуне, пусть одну игру посидит.

Мало дали. Распустились вообще. Безобразие», — сказал Пономарев.