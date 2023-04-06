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    КДК вынес наказание Абаскалю за критику судей

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации за критику судей после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

    • Абаскаль раскритиковал судейство.
    • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
    • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

    «Мы возбудили это дело по материалам СМИ — с определeнного ютуб-канала. На основании этих видео документов задача была выяснить, насколько эти слова были оскорбительные и нецензурные. Также определяли, в сторону кого и с чего были употреблены эти слова.

    Мы не рассматривали в целом пресс-конференцию. Мы рассматривали два слова, которые были сказаны Абаскалем. Устанавливали, есть ли вина тренера — оскорбил ли он кого. Был дипломированный специалист по итальянскому языку.

    Абаскаль выступал, его слова ни коем образом не были отнесены к кому-либо. Он никого не оскорблял. Это слово относится к ситуации. Это не оскорбление, а междометие. Эксперт сказал, что существует 6-7 переводов этого слова. Учитывая контекст, данное слово может переведено как несогласие к конкретному лицу. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц.

    Также мы определили, что данные слова недопустимы на пресс-конференции. Абаскаль согласился с этим.

    Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба — оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2023 16:34
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +793

      rac531 22 часа назад

      «Мы столкнулись с проявлением национализма в адрес Доменико Тедеско со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Он допустил нецензурные высказывания и призывал Тедеско покинуть Россию, «так как это не его страна». СЭ 15 декабря 2020

      Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов нецензурно обратился к полузащитнику «Спартака» Даниилу Пруцеву во время матча 13-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми.
      «***, вставай, ты, ***», - сказал Федотов.
      Все это было слышно на ТВ» СЭ 18.10.2022

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      Рейтинг: +101195

      zigbert 7 апреля, 10:10

      А как же тогда "нецензурная брань", которая исходит почти в каждом матче от тренеров со скамейки? Или она уже допустима? Конечно Абаскаля надо наказать в первую очередь, только вот за что?

      2
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      Рейтинг: +793

      rac531 > zigbert 7 апреля, 12:03

      За то, что тренирует СПАРТАЕК.
      Не он первый

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      Рейтинг: +101195

      zigbert > rac531 23 часа назад

      Идиотизму в КДК нет предела.

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      Рейтинг: +5269

      Каратель 6 апреля, 17:48

      инетересно,а на сколько мешкова оштраылвали?

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      Рейтинг: +793

      rac531 6 апреля, 17:40


      Как сообщает Metaratings, «Спартак» передал КДК заключение независимой лингвистической экспертизы, разобравшей слова Абаскаля. В нём говорится, что слова испанца не носили оскорбительного характера.
      «Чёрт побери, чёрт-те что, чёрт меня побери», - именно это означала одна из фраз Абаскаля.

      2
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      Рейтинг: +10646

      ivany4 6 апреля, 17:37

      Дурость футбольной верхушки не знает границ!!!
      Ограниченность фанатов тоже. Думаю, что если бы они ставили целью своей акции наведения порядка в РФС, то фан айди решился бы сам собой.
      Полагаю, что после такого решения, уехать из России у Абаскаля только укрепиться. Иностранным тренерам дико работать в таких условиях, зато "наши специалисты" рады всему и готовы менять клубы по 5 раз за сезон. Нельзя строить футбольную страну, когда чемпион известен до начала соревнований. А судьи меняют правила каждый тур.)))

      4
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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA > ivany4 6 апреля, 18:40

      Чемпион известен заранее ? Бавария ПСЖ? 4/5 сезонов последних это Сити в АПЛ .Юве брал 9 раз подряд . Я хочу сказать что именно данные слова " не значат ничего"

      0
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      Рейтинг: +843

      Князев 6 апреля, 17:30

      Ты КДК лучше следи за судьями их предвзятостями и их квалификацией. Судейство из рук вон плохое.

      3
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 6 апреля, 17:11

      Можете меня забанить, но я вынужден оскорбить тех, кто выносит такие приговоры в КДК - вы ублюдки !

      2
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      Рейтинг: +8161

      nik55 6 апреля, 17:09

      КДК----главное срубить бабки

      1
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      Рейтинг: +793

      rac531 6 апреля, 17:08

      ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
      "Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц. Также мы определили, что данные слова недопустимы на пресс-конференции. Абаскаль согласился с этим."
      ДЮКОВ, ты с ума сошел!

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      Рейтинг: +3941

      fakeid > rac531 6 апреля, 17:10

      а он тут причём? пц, до чего спартачи тупые, в который раз убеждаюсь.

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      Рейтинг: +74

      JIEGEHDA > rac531 6 апреля, 18:42

      Если на пресс конференции сказать " да пошло все на ... " Он скорбил кого то? Какое то юр лицо или судей ? Если никого не оскорбляет то что ? Это можно? Сказано же не оскорблял никого, но данную речь нельзя вести в пресс-конференции

      1
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      Рейтинг: +793

      rac531 6 апреля, 17:02

      Игрок Урала приговорен к тюрьме! Но сейчас играет за УРАЛ, ПРИБЕЖИЩЕ УБИЙЦ!
      https://invidious.lunar.icu/latest_version?id=_t2wRhOjeEY&itag=22

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