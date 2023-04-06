КДК вынес наказание Абаскалю за критику судей

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации за критику судей после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Абаскаль раскритиковал судейство.

Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».

Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Мы возбудили это дело по материалам СМИ — с определeнного ютуб-канала. На основании этих видео документов задача была выяснить, насколько эти слова были оскорбительные и нецензурные. Также определяли, в сторону кого и с чего были употреблены эти слова.

Мы не рассматривали в целом пресс-конференцию. Мы рассматривали два слова, которые были сказаны Абаскалем. Устанавливали, есть ли вина тренера — оскорбил ли он кого. Был дипломированный специалист по итальянскому языку.

Абаскаль выступал, его слова ни коем образом не были отнесены к кому-либо. Он никого не оскорблял. Это слово относится к ситуации. Это не оскорбление, а междометие. Эксперт сказал, что существует 6-7 переводов этого слова. Учитывая контекст, данное слово может переведено как несогласие к конкретному лицу. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц.

Также мы определили, что данные слова недопустимы на пресс-конференции. Абаскаль согласился с этим.

Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба — оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.