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КДК вынес наказание Абаскалю за критику судей

6 апреля 2023, 16:34
17

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль избежал дисквалификации за критику судей после матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

  • Абаскаль раскритиковал судейство.
  • Он заявил, что вратарь Георги Шелия «на протяжении гребаных 90 минут тянул время».
  • Матч в поле судил Алексей Сухой из Люберец.

«Мы возбудили это дело по материалам СМИ — с определeнного ютуб-канала. На основании этих видео документов задача была выяснить, насколько эти слова были оскорбительные и нецензурные. Также определяли, в сторону кого и с чего были употреблены эти слова.

Мы не рассматривали в целом пресс-конференцию. Мы рассматривали два слова, которые были сказаны Абаскалем. Устанавливали, есть ли вина тренера — оскорбил ли он кого. Был дипломированный специалист по итальянскому языку.

Абаскаль выступал, его слова ни коем образом не были отнесены к кому-либо. Он никого не оскорблял. Это слово относится к ситуации. Это не оскорбление, а междометие. Эксперт сказал, что существует 6-7 переводов этого слова. Учитывая контекст, данное слово может переведено как несогласие к конкретному лицу. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц.

Также мы определили, что данные слова недопустимы на пресс-конференции. Абаскаль согласился с этим.

Учитывая все обстоятельства, по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба — оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (17)
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эд100
1680788270
дурдом!
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ArReal
1680788342
Это не оскорбление, а междометие -оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей» ..........Идиотизм...Во-первых сумма штрафа для футбола -копейки, а для гражданских огромная -откуда цифры?
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rash1959
1680788498
Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определенных лиц....Но наказать обязательно накажем. Полный пи...даризм кадыка.
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Сам_себе_сказал
1680788646
60 касарей не за что,понятно,что для Абаскаля это не такая уж и большая сумма,но всё же...
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Persona_non_Grata
1680789505
По сути "преступления" нет, а вот наказание есть - как это по российски !!! (((
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nik55
1680790171
КДК----главное срубить бабки
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NewLife
1680790312
Можете меня забанить, но я вынужден оскорбить тех, кто выносит такие приговоры в КДК - вы ублюдки !
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Князев
1680791452
Ты КДК лучше следи за судьями их предвзятостями и их квалификацией. Судейство из рук вон плохое.
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ivany4
1680791849
Дурость футбольной верхушки не знает границ!!! Ограниченность фанатов тоже. Думаю, что если бы они ставили целью своей акции наведения порядка в РФС, то фан айди решился бы сам собой. Полагаю, что после такого решения, уехать из России у Абаскаля только укрепиться. Иностранным тренерам дико работать в таких условиях, зато "наши специалисты" рады всему и готовы менять клубы по 5 раз за сезон. Нельзя строить футбольную страну, когда чемпион известен до начала соревнований. А судьи меняют правила каждый тур.)))
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zigbert
1680851450
А как же тогда "нецензурная брань", которая исходит почти в каждом матче от тренеров со скамейки? Или она уже допустима? Конечно Абаскаля надо наказать в первую очередь, только вот за что?
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