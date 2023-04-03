Станет ли «Спартак» чемпионом, обгонит ли Писарский Промеса в гонке бомбардиров – главные интриги РПЛ перед концом сезона

Чемпионат России вступил в финальный отрезок. С одной стороны, клубы показали уже примерную картину в плане турнирных амбиций. С другой стороны, за два месяца до конца чемпионата есть масса интриг. О них мы сейчас поговорим – коротко и не очень.

Станет ли «Зенит» чемпионом?

Пока это главный претендент на золото. Вообще-то отрыв от «Ростова» – семь очков – можно достаточно легко сократить. Но в победе «Зенита» в этом сезоне сомневается все меньше людей. Хотя к лидерству в «Зените» относятся сдержанно. Вот слова гендиректора клуба Александра Медведева (сказал до начала матча «Ростова» и «Торпедо»): «Сегодня играет «Ростов», и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения. Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться. Что касается вылета из Кубка, мы эту страницу перелистнули, сделав выводы. Мы полностью сконцентрированы на чемпионате».

И отрыв действительно стал меньше.

Кстати, а может ли кто-нибудь еще стать чемпионом?

Вот анализ от сайта FiveThirghtyEight, который расписывает вероятности различных событий.

Он оценивает чемпионство «Зенита» в 98%. Чемпионству еще 10 команд (в их числе есть «Локо» и «Урал»!) сайт дает менее одного процента.

Может ли «Локо» вылететь?

Тот же самый сайт FiveThirghtyEight оценивает вероятность вылета «Локо» в 3%. Пока же «Локомотив», наоборот, отдаляется от зон вылета и стыков.

Выиграет ли хоть раз «Торпедо»?

О сумбуре московской команды мы писали в этом тексте:

Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента

Результаты плачевные: на весь сезон есть лишь две победы. Впереди – ряд матчей с сильными соперниками. Посмотрим, сможет ли Пеп Клотет перезапустить команду.

Кто станет лучшим бомбардиром?

После 21 тура топ-5 выглядит так:

Пока Малком и Промес ближе к званию лучшего бомбардира сезона, но Чалов набрал великолепную форму, а Писарский остановился очень близко. Да и матчей много. Поэтому вопрос остается открытым.

Кто вылетит?

Конкуренция действительно большая. Посмотрите на нижнюю часть таблицы:

Подбросит ли новый тренер «Краснодар» к топ-4?

Владимир Ивич неоднозначно начал в «Краснодаре»: две победы, ничья и поражение. После 21 тура команда располагается на восьмом месте с 32 очками. Отставание от топ-4 – всего шесть баллов. Матвей Сафонов, отвечавший на вопрос о требованиях Ивича, четко обозначил задачу на оставшуюся часть сезона:

«Думаю, все понимают, с какими трудностями мы столкнулись. Работаем, чтобы это исправить. И готовы сделать все для того, чтобы забраться как можно выше. В этом сезоне – хотя бы вернуться на позиции, где нас все привыкли видеть».

На что способно «Сочи» при Бердыеве?

Курбан Бердыев провел на посту главного тренера «Сочи» всего четыре матча. Пока рано делать какие-то выводы, да и результаты при нем противоречивы: победы над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0), но поражения от «Оренбурга» (0:4) и «Факела» (0:3). Про перемены в команде Бердыев сказал: «Скоростей нам не хватает. Визуально видно, что в чем‑то уступаем, но у нас есть опытные игроки, которые имеют другие возможности. Есть стратегическая задача – молодых привлекать. Мы этим и занимаемся. Все тренеры умеют работать с молодежью. Но есть специфика: как подвести молодых. Мы потихоньку будем своих молодых подпускать».

Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт РПЛ, скриншот с сайта FiveThirghtyEight