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  • Карпин ответил на обвинения в увольнении агронома «Ростова»

Карпин ответил на обвинения в увольнении агронома «Ростова»

3 апреля 2023, 00:27
25

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что он не причастен к увольнении агронома «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна.

«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», – сказал Карпин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (25)
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diamondfan
1680474141
Карпин - дно! Пускай едит (уе)т в Испанию!
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Красногвардейчик
1680475668
Судя по пенальти....ты всемогущ.....раз тебя судьи тащат
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САНЁК17
1680484607
Валера своем стиле
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Дядя Серёжа
1680486939
Почитаешь - всех тащат: Ростов Спартак Зенит... тащат потащат, вытащить не могут... А Ростов на чистом 2ом месте...
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моэм
1680494557
Раньше говорили "Жизнь у агронома как картошка , если зимой не сожрут , то весной посадят " ....и то что ты когда то готовил поля к ЧМ тебя не спасут ....и потом мы же не знаем какими словами отреагировал ЗАСЛУЖЕННЫЙ агроном на замечание , тем более армянин ....да и уволили по большому счёту его фирму АОЗТ .
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KROFF
1680494572
Что то много конявых стало залазить но ростовские новости. Что ребятки пуканы горят видя Ростов так высоко в таблице?
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nemolod
1680499685
Каждый отвечает за свое : Карпин-за игру и результаты,агроном-за подготовку поля,а практика сейчас везде такова не справился-увольняют!
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cska1948
1680503081
Карпин включил ДУРАКА. Он прекрасно понимает, что агронома уволили после его критики состояния газона, которое, ЯКОБЫ, не позволило Ростову одержать победу.
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mihail200606
1680510672
Новый баттл нарисовался- валера: агроном... зарема со смородской только закончили..
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Fialet
1680511418
Раньше тоже не уважал Карпина за то, что он подсидел Лаудрупа и Эмери, но в последнее время его тут некоторые обсирают явно незаслуженно.
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