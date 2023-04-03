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    Карпин ответил на обвинения в увольнении агронома «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что он не причастен к увольнении агронома «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна.

    «Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», – сказал Карпин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.04.2023 00:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1608

      Fialet 3 апреля, 11:43

      Раньше тоже не уважал Карпина за то, что он подсидел Лаудрупа и Эмери, но в последнее время его тут некоторые обсирают явно незаслуженно.

      2
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      Рейтинг: +7763

      mihail200606 3 апреля, 11:31

      Новый баттл нарисовался- валера: агроном... зарема со смородской только закончили..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19365

      Cleaner 3 апреля, 10:55

      Валера, ты не генеральный директор, не президент. Ты просто НАКЛЯУЗНИЧАЛ начальству на агронома и обвинил его в плохой игре Ростова. Ничего более...((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа > Cleaner 3 апреля, 10:58

      А кроме Карпина поле никто не видел?

      3
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      ...
      Рейтинг: +55314

      MaxRnD > Дядя Серёжа 3 апреля, 11:15

      Зачётно у секты "игоговой" насчёт Валеры подгорает. Этот пожар не потушить ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа > MaxRnD 3 апреля, 12:53

      Весна, скоро введут противопожарный режим, может утухнут?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6173

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 апреля, 16:21

      Будут тлеть и вонять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +275

      cska1948 3 апреля, 09:24

      Карпин включил ДУРАКА. Он прекрасно понимает, что агронома уволили после его критики состояния газона, которое, ЯКОБЫ, не позволило Ростову одержать победу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +98

      То ли ещё будет > cska1948 3 апреля, 13:08

      Так что же получается? Если поле действительно в плохом состоянии, то Карпин должен был помалкивать об этом? Только вот за результат с него спросят, и про качество газона, при этом, вспоминать не будут.

      4
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      Рейтинг: +275

      cska1948 > То ли ещё будет 3 апреля, 15:16

      Карпин не должен помалкивать, но и не должен говорить, что его хата с краю, когда уволили агронома.

      0
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      Рейтинг: +2884

      nemolod 3 апреля, 08:28

      Каждый отвечает за свое : Карпин-за игру и результаты,агроном-за подготовку поля,а практика сейчас везде такова не справился-увольняют!

      3
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      Рейтинг: +14072

      Алексей З 3 апреля, 07:52

      Много шума из ничего.
      Кто сказал , что ты должен всю жизнь на одном месте проработать ?
      За плохую работу порой увольняют , это нормально.

      3
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа > Алексей З 3 апреля, 10:59

      Пойдёт в колхоз кулубнику выращивать

      1
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      Рейтинг: +191

      KROFF 3 апреля, 07:02

      Что то много конявых стало залазить но ростовские новости. Что ребятки пуканы горят видя Ростов так высоко в таблице?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2404

      моэм 3 апреля, 07:02

      Раньше говорили "Жизнь у агронома как картошка , если зимой не сожрут , то весной посадят " ....и то что ты когда то готовил поля к ЧМ тебя не спасут ....и потом мы же не знаем какими словами отреагировал ЗАСЛУЖЕННЫЙ агроном на замечание , тем более армянин ....да и уволили по большому счёту его фирму АОЗТ .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа 3 апреля, 04:55

      Почитаешь - всех тащат: Ростов Спартак Зенит... тащат потащат, вытащить не могут...
      А Ростов на чистом 2ом месте...

      0
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      Рейтинг: +19365

      Cleaner > Дядя Серёжа 3 апреля, 10:57

      "Чистое второе место" это ТИТУЛ такой?????????? РЖУ ни могу...)))

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      Рейтинг: +5649

      Дядя Серёжа > Cleaner 3 апреля, 12:55

      Второе место после первого. Один, два... так понятнее?

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      Рейтинг: +1360

      САНЁК17 3 апреля, 04:16

      Валера своем стиле

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