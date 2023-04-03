Карпин ответил на обвинения в увольнении агронома «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что он не причастен к увольнении агронома «Ростов Арены» и «Олимпа-2» Альберта Ченибалаяна.
«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент. Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», – сказал Карпин.
- Ранее сообщалось, что «Ростов» после жалобы Карпина уволил агронома, работавшего в клубе более 20 лет.
- Информацию подтвердил и сам Ченибалаян, раскритиковавший Карпина.
Источник: «РБ Спорт»