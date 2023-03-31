«Ростов» после жалобы Карпина уволил агронома, работавшего в клубе более 20 лет

Агроном Альберт Ченибалаян, ответственный за газоны на «Ростов Арене» и стадионе «Олимп‑2», лишился работы.
«С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет.
Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника – тоже.
Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят.
Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно», – сказал Ченибалаян.
- Увольнение агронома произошла после жалобы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
- Он критиковал качество газона после ничьей с «Уралом» (1:1) в Fonbet Кубке России.
- Матч проходил 22 февраля и был первым после зимней паузы.
Источник: «Матч ТВ»