«Ростов» после жалобы Карпина уволил агронома, работавшего в клубе более 20 лет

Агроном Альберт Ченибалаян, ответственный за газоны на «Ростов Арене» и стадионе «Олимп‑2», лишился работы.

«С недавних пор я ни на «Ростов Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет.

Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене. При этом комиссию качество поля устроило, соперника – тоже.

Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят.

Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно», – сказал Ченибалаян.