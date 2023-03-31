Экс-агроном «Ростова»: «Карпин решил, что он великий – пусть сам поле делает»

Агроном Альберт Ченибалаян, уволенный из «Ростова» после жалобы Валерия Карпина, рассказал, есть ли у него обида на тренера.

«У меня вообще ни на кого нет обид. Бог им всем судья. Это не обида, а обучение. Эта ситуация научила меня тому, что нужно говорить то, что ты хочешь – надо ставить свои конкретные условия, чтобы они выполнялись.

Если нет, то надо всe бросать – пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает.

Вам говорят, что надо экономить на всeм, вы не можете купить это, не можете купить то. Из этого складывается одно общее дело.

Можно сказать: на тебе чeрно-белый карандаш – попробуй нарисовать цветную картинку. Можно нарисовать с полутонами, однако она всe равно чeрно-белая. Когда есть куча вариантов исполнения, то, безусловно, можно что-то подобрать.

Агроном находится в очень сложной ситуации. Ему надо сделать картинку, плотность газона, корневую систему газона, надо сделать хотелки Карпина, губернатора и других.

На это всe ещe влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим. Потом получается так, что чего-то не сделалось – агроном крайний.

Я понимаю, если бы я пришeл один день назад и не готовил поля по Ростовской области, не готовил поля к УЕФА, к разным мероприятиям.

Но когда человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий, а все остальные чмошники... Ну пускай ты будешь деловой. Все деловые. Время расставит всe на свои места.

В этой всей ситуации обидно, когда в собравшемся коллективе единомышленников, который работает, как одно дыхание, появляются какие-то люди, начинающие всe ломать.

Остальное неважно. Сегодня здесь работаем, завтра в другом месте. Всe нормально, обид никаких нет», – заявил Ченибалаян.