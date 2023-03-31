Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-агроном «Ростова»: «Карпин решил, что он великий – пусть сам поле делает»

Экс-агроном «Ростова»: «Карпин решил, что он великий – пусть сам поле делает»

31 марта 2023, 18:58
8

Агроном Альберт Ченибалаян, уволенный из «Ростова» после жалобы Валерия Карпина, рассказал, есть ли у него обида на тренера.

«У меня вообще ни на кого нет обид. Бог им всем судья. Это не обида, а обучение. Эта ситуация научила меня тому, что нужно говорить то, что ты хочешь – надо ставить свои конкретные условия, чтобы они выполнялись.

Если нет, то надо всe бросать – пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает.

Вам говорят, что надо экономить на всeм, вы не можете купить это, не можете купить то. Из этого складывается одно общее дело.

Можно сказать: на тебе чeрно-белый карандаш – попробуй нарисовать цветную картинку. Можно нарисовать с полутонами, однако она всe равно чeрно-белая. Когда есть куча вариантов исполнения, то, безусловно, можно что-то подобрать.

Агроном находится в очень сложной ситуации. Ему надо сделать картинку, плотность газона, корневую систему газона, надо сделать хотелки Карпина, губернатора и других.

На это всe ещe влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим. Потом получается так, что чего-то не сделалось – агроном крайний.

Я понимаю, если бы я пришeл один день назад и не готовил поля по Ростовской области, не готовил поля к УЕФА, к разным мероприятиям.

Но когда человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий, а все остальные чмошники... Ну пускай ты будешь деловой. Все деловые. Время расставит всe на свои места.

В этой всей ситуации обидно, когда в собравшемся коллективе единомышленников, который работает, как одно дыхание, появляются какие-то люди, начинающие всe ломать.

Остальное неважно. Сегодня здесь работаем, завтра в другом месте. Всe нормально, обид никаких нет», – заявил Ченибалаян.

  • Карпин критиковал качество газона после ничьей с «Уралом» (1:1) в Fonbet Кубке России.
  • Матч проходил 22 февраля и был первым после зимней паузы.
  • Агроном Ченибалаян был ответственным за газоны на «Ростов Арене» и стадионе «Олимп‑2» более 20 лет.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1680279704
Да у нас в медицине так же...мы оборудование вам не купим,но вы работайте..держитесь)
Ответить
moskowcity-petrv
1680280612
Так бы поверил ему,еслиб не фамилия армянская
Ответить
моэм
1680280806
Если тебя "растоптали" и в грязь мордой СМИ молчат , но если добавить что тут можно зацепить Карпина , от СМИ делают из тебя невинно обиженного страдальца , а за каждое слово типа " Карпин-козёл" доплатят отдельно ....на деле же , его уволил директор за нерадивую работу , например не проконтролировал как один распиз-й плохо уложил дёрн , не прикатал его ....и тут увольняют не рабочего а агронома.
Ответить
MaxRnD
1680281629
Гл. агроном - армянин, владелец Ростова - армянин. Валера тут с какого бока ?
Ответить
Play
1680282755
Ну на самом деле, у Ростова всегда по весне большие проблемы с газоном.
Ответить
KROFF
1680283359
На погоду конечно пенять легко, но в Москве на Динамо и Открытии разве лучше погода, да даже в Екатеринбурге поле лучше. Да, и Валера не решает вопросы по финансированию агронома, Валера просто сказал как есть -поле говно и это факт. Виноват безусловно агроном, хотя бы потому что не смог выбить нужные средства на создание идеального газона, поэтому на выход.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1680284000
Всё бы возможно было правдоподобно, но вот фамилия агронома сильно настораживает. Не уверен, что погода в Ростове, намного хуже чем Краснодаре. Однако картинка со Стадиона Галицкого была намного красивее.
Ответить
Главные новости
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
09:06
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
2
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
Все новости
Все новости
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
110
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+