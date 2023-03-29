Карпин рассказал, как реагирует на сравнения Пиняева с Аршавиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

- В матче с Ираком в трансляцию попал ваш подсказ Сильянову: «Отдай Пиняеву и все!» Наш коллега пошутил, что это тактика сборной на ближайшие годы. Сергей — главный талант со времен Аршавина?

— В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Было такое?

— Было.

— А сейчас?

— А сейчас ничего.

— Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему еще доказывать и доказывать.