Карпин рассказал, как реагирует на сравнения Пиняева с Аршавиным

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.
- В матче с Ираком в трансляцию попал ваш подсказ Сильянову: «Отдай Пиняеву и все!» Наш коллега пошутил, что это тактика сборной на ближайшие годы. Сергей — главный талант со времен Аршавина?
— В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Было такое?
— Было.
— А сейчас?
— А сейчас ничего.
— Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему еще доказывать и доказывать.
- Пиняев забил дебютный гол за сборную.
- Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней.
- Пиняев побил рекорд Дмитрия Сычева (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).
Источник: «Спорт-Экспресс»