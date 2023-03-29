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  • Карпин объяснил свои слова о сборной России – за них он был раскритикован депутатами и чиновниками

Карпин объяснил свои слова о сборной России – за них он был раскритикован депутатами и чиновниками

29 марта 2023, 09:27
16

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что жалеет о своих словах.

  • Карпин ранее сказал, что не держится за свое место в сборной.
  • Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.
  • После этого Карпина раскритиковали в Госдуме.

– Вам не кажется, что репликами в духе «я не держусь за это место» и «ну уволят и уволят» вы только убедили людей в этой мысли? Можно ведь выражаться помягче.

– Может быть, да – но мысль-то какая?

– Мысль в том, что вы не дорожите работой в сборной и не мотивированы.

– В каком же примитивном и воспаленном мозгу может возникнуть ассоциация и связь между «я не держусь за это место» и мотивацией! То есть в умах этих людей получается: чтобы быть мотивированными, нужно держаться за место и бояться увольнения?

Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да – следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то еще. У меня увольнений было достаточно.

Если работодатель решит тебя уволить – он это сделает. Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Сто процентов! И никакой трагедии не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (16)
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KROFF
1680072003
Валера, как человек умный, ты должен понимать что имеешь дело с людьми которые придумали FUN-ID и ты должен фильтровать свою речь, а то будем вынуждены по твоей вине в МФЦ ходить, что бы получить разрешение говорить в слух.
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eugen-han
1680072026
Карпин получается, что является человеком дела, а не кон'юнктурщиком каким-нибудь из тех карьеристов и приспособленцев, что засидают в думах и министерствах. Отсюда возникает непонимание и недоумение сторон.
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NewLife
1680072196
РФС, увольте его, если сказав глупость, он еще усердствует в ней. Найдите нормального тренера вместо этого чмо.
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моэм
1680072445
Со слов Карпина получается что именно у Матыцина примитивный и воспалённый мозг , нашедший связь между "я не держусь за место" и мотивацией ....теперь его точно "закопают" ....чиновники никогда не прощают намёков на их собственную тупость , тем более за правду.
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_Marqella_
1680073040
Скользкий типок...
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Вомбат
1680074144
Карпин неплохой тренер, по крайней мере на уровне РПЛ, но доверия его словам никогда не было и сейас нет. Правильные слова нашел Ловчев - туристическая сборная России по футболу. Хоть и старый человек, а высказаться может иной раз очень точно.
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ilichkadr
1680074203
Очередной Валерин трёп о себе, о своих потребностях и желаниях, игнорируя напрочь мнение других. Эгоистичная безответственность и не более того.
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Enter2006
1680082590
Потому что чинуши зубами до крови за свои кресла держутся, кто-то даже для этого конституцию переписал. У них в мозгу дико такое слышать, что сказал Карпин.
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