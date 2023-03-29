Карпин объяснил свои слова о сборной России – за них он был раскритикован депутатами и чиновниками

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что жалеет о своих словах.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место в сборной.

Министр спорта РФ Олег Матыцин остался раздражен безразличием тренера.

После этого Карпина раскритиковали в Госдуме.

– Вам не кажется, что репликами в духе «я не держусь за это место» и «ну уволят и уволят» вы только убедили людей в этой мысли? Можно ведь выражаться помягче.

– Может быть, да – но мысль-то какая?

– Мысль в том, что вы не дорожите работой в сборной и не мотивированы.

– В каком же примитивном и воспаленном мозгу может возникнуть ассоциация и связь между «я не держусь за это место» и мотивацией! То есть в умах этих людей получается: чтобы быть мотивированными, нужно держаться за место и бояться увольнения?

Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да – следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то еще. У меня увольнений было достаточно.

Если работодатель решит тебя уволить – он это сделает. Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Сто процентов! И никакой трагедии не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель.