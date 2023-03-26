Министр Матыцин раздражен безразличием Карпина

Министр спорта России Олег Матыцин дал оценку позиции главного тренера сборной России Валерия Карпина, который «не держится за свое место».

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.

Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.

Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», – сказал Матыцин.