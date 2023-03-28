Шалимов предположил, что у Карпина есть проблемы со здоровьем

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о состоянии главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Карпин. У него сильно суровый график. Просто вдумайтесь — он сыграл с «Пари НН» в Ростове, потом уехали в Нижний на Кубок, потом в Химки (все это без заездов в Ростов домой, потому что дороги длинные), потом в Новогорск к сборной — далее Иран, потом Питер, и из Питера в Ростов на перекладных.

Это очень непросто, когда у тренера нет ни одного выходного за 2-3 недели. Я не исключаю, что вот эти спорные формулировки именно из-за того, что есть психологическое утомление», — сказал Шалимов.