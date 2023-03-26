Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов недоволен встречей «Спартака» с РФС по поводу судей

Федотов недоволен встречей «Спартака» с РФС по поводу судей

26 марта 2023, 10:28
18

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на встречу «Спартака» с руководством РФС по поводу арбитров.

«Спартак» провел встречу с Александром Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», – сказал Федотов.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 20 туров.
  • ЦСКА занимает 5-е место.
  • Чемпионат возобновится на следующей неделе.

Еще по теме:
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби 17
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRAZILES
1679816010
нельзя делать такие встречи
Ответить
Koni_Best_1
1679817722
Вечноноющее мясо окучивает судей по полной
Ответить
Красногвардейчик
1679818586
Ну так задай этот вопрос совету директоров ЦСКА, Володя
Ответить
paracetamol
1679820596
Давят, давят свини на судей и руководство РФС. Это чистое безобразие и отстой, как и сам свинарник!
Ответить
BarStep
1679823130
И он (Федотов) прав.. Ситуацию накручивают искусственно. Вопрос, зачем?! Второй вопрос, зачем на это ведется РФС и др. футбольные функционеры?! Ошибки арбитров, они были, есть и будут ВСЕГДА! Причем во всех лигах! А в топе 5 арбитры такое вытворяют, что наши в сравнении - ангелы! Нужно просто отпустить ситуацию и судьи начнут меньше ошибаться. Да сам футбол, без судейских ляпов, станет ну совсем скучным)
Ответить
alefreddy
1679824538
так как ни одну другую команду так не прибивают особенно Зину и коней
Ответить
NewLife
1679826875
Какой смысл и необходимость конюшне встречаться с судьями ? Когда последний раз почти в каждом туре у вас отнимали очки "судейскими ошибками" ? Так что беспонтово ржать не надо, а шелудивым вообще лучше помалкивать насчет судейской темы.
Ответить
NewLife
1679832665
Чему радоваться, плохая полоса, просерают даже задротам))
Ответить
zigbert
1679837715
Зачем все переворачивать. Главным вопросом на этой встрече не была работа судей.
Ответить
Лицом_на_клаве
1679837952
Надоели эти нытики во главе с федунихой эскортницей.
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
1
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
6
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
6
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
15
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
108
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 19:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
Вчера, 19:37
2
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
Вчера, 19:34
14
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+