Федотов недоволен встречей «Спартака» с РФС по поводу судей

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на встречу «Спартака» с руководством РФС по поводу арбитров.

«Спартак» провел встречу с Александром Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», – сказал Федотов.