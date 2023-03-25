РФС раскрыл подробности встречи Дюкова с руководителями «Спартака»

Президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

Стороны, в частности, обсуждали судейство в чемпионате России.

Подробности разговора раскрыла пресс-служба РФС.

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи.

На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – сообщили в РФС.