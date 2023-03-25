РФС раскрыл подробности встречи Дюкова с руководителями «Спартака»

Президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».
Стороны, в частности, обсуждали судейство в чемпионате России.
Подробности разговора раскрыла пресс-служба РФС.
«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи.
На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – сообщили в РФС.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 20 туров.
- Ранее тренеры московской команды встречались с представителями судейского корпуса РФС.
Источник: «Спорт-Экспресс»