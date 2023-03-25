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  • РФС раскрыл подробности встречи Дюкова с руководителями «Спартака»

РФС раскрыл подробности встречи Дюкова с руководителями «Спартака»

25 марта 2023, 13:15
5

Президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

Стороны, в частности, обсуждали судейство в чемпионате России.

Подробности разговора раскрыла пресс-служба РФС.

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи.

На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – сообщили в РФС.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 20 туров.
  • Ранее тренеры московской команды встречались с представителями судейского корпуса РФС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Дюков Александр
Комментарии (5)
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eugen-han
1679740020
Короче, чтобы Спартак в очередной раз не мог в СМИ преподнести эту новость, как будто они чуть ли не вызвали РФС на ковер, то нужно более определеннее подавать такого рода информацию. На пример в рамках чего и зачем эта встреча происходила и т.д. и т.п. И по этому надо начинать сразу с заголовка, мол так и так, а Спартак вёл (тёр) разговоры или разговоры разговаривал по поводу женской команды в женском футболе с женским комитетом РФС.
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Нуф-Нуф
1679743147
"Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – сообщили в хитрожопом РФС.
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iyttghj
1679743181
Поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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NewLife
1679757360
Пока Дюков работает в Газпроме, а Газпром владеет синитом, такие встречи ничего не дают кроме показухи.
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