«Он может стать вторым Акинфеевым»: в Норвегии восхищены российским вратарем

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал возвращение вратаря Никиты Хайкина в «Буде-Глимт».

Хайкин перешел в «Бристоль» в январе после истечения контракта с «Буде-Глимтом».

За два месяца он не провел ни одного матча за клуб из Чемпионшипа.

27-летний россиянин вернулся в норвежский клуб и подписал контракт до 2026 года.

«Возвращение Никиты Хайкина в «Буде-Глимт» – это сюрприз для всех здесь, в Норвегии. Стало очевидно, что у «Буде-Глимта» были проблемы с вратарской позицией после того, как Хайкин уехал в «Бристоль».

Однако никто не думал, что именно российский голкипер и станет решением этой проблемы. За такой поступок его и будут ценить местные фанаты.

Очевидно, это очень хорошая сделка для самого вратаря и норвежского клуба. «Бристоль Сити» не предлагал Хайкину возможности, которые он хотел, а для «Буде-Глимта» Никита отличный и самый безопасный вариант.

Сейчас лидер норвежского футбола очень амбициозен, и теперь у них есть надежный вратарь на ближайшие три года. Да, это уже легенда клуба, который может стать вторым Акинфеевым в «Буде-Глимте», – сказал Сальтведт.