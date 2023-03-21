«Этот мир сошел с ума»: Карпин – о скандале из-за фото с игроками сборной Эстонии

Валерий Карпин рассказал о своем отношении к скандалу из-за встречи с эстонскими футболистами.

В преддверии Нового года произошел скандал из-за ужина Карпина с игроками сборной Эстонии.

Фото выложили в соцсетях. Футболистов осудили за встречу с тренером российской сборной.

Карпин родился в эстонском городе Нарва.

– Зимой вы ездили в Эстонию, там была очень неприятная история – с фотографией за одним столом с игроками сборной Эстонии.

– Там было всего два футболиста. Были и экс-футболисты. Дело даже не в этом, там никто не шел как футболист и как тренер. Просто собрались старые знакомые.

– Когда эта истерика поднялась, были мысли, что мир окончательно сошел с ума?

– Да. Они у меня и сейчас присутствуют, что этот мир сошел с ума.

– Как вы думаете, у мира есть надежда вернуться на правильную орбиту?

– Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти.

У кого-то крыша встанет на место, у кого-то все равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи.