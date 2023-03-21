Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Этот мир сошел с ума»: Карпин – о скандале из-за фото с игроками сборной Эстонии

    Валерий Карпин рассказал о своем отношении к скандалу из-за встречи с эстонскими футболистами.

    • В преддверии Нового года произошел скандал из-за ужина Карпина с игроками сборной Эстонии.
    • Фото выложили в соцсетях. Футболистов осудили за встречу с тренером российской сборной.
    • Карпин родился в эстонском городе Нарва.

    – Зимой вы ездили в Эстонию, там была очень неприятная история – с фотографией за одним столом с игроками сборной Эстонии.

    – Там было всего два футболиста. Были и экс-футболисты. Дело даже не в этом, там никто не шел как футболист и как тренер. Просто собрались старые знакомые.

    – Когда эта истерика поднялась, были мысли, что мир окончательно сошел с ума?

    – Да. Они у меня и сейчас присутствуют, что этот мир сошел с ума.

    – Как вы думаете, у мира есть надежда вернуться на правильную орбиту?

    – Касаясь конкретно этой ситуации в Эстонии, в конце концов все вернется на круги своя, должно время какое-то пройти.

    У кого-то крыша встанет на место, у кого-то все равно не встанет. Это жизнь, переживали и не такие вещи.

    Новости по теме
    Карпин отреагировал на обвинения Заремы – жена Федуна говорила, что тренер просил покупать игры и судей 3
    Карпин назвал самый глупый вопрос от журналистов
    «Это будет смертоубийство»: Карпин – об участии России в новом турнире с азиатскими сборными
    Источник: «Фабрика футбола»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11