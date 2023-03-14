Гончаренко прокомментировал 16-матчевую серию «Урала» без поражений

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничьи со «Спартаком» (1:1) в 1/2 финала Fonbet Кубка России высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии

— Когда ты проигрываешь 0:1 «Спартаку» на его поле, втягиваешь его в ту игру, которая ему неудобная, сравниваешь, для нас это знак плюс. Игра должна быть интенсивная.

Мы понимали, что если мы дадим простор «Спартаку», будет сложно. Моментами находили возможность атаковать. Будем ждать ответный матч, уже забыв, что было сегодня.

— Почему Бикфалви вышел только во втором тайме?

— Какую-то ротацию надо делать, когда играешь три матча в неделю. А Эрик играет очень энергозатратно.

— У вас 16 матчей без поражений. Это ваш рекорд?

— Не знаю. Я не тот человек, который будет просматривать какие-то игры по 3-4 раза. Для меня очень важно, чтобы мы хорошо сыграли следующий матч.