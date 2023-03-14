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    Какой вы футболист?

    Гончаренко прокомментировал 16-матчевую серию «Урала» без поражений

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничьи со «Спартаком» (1:1) в 1/2 финала Fonbet Кубка России высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии

    — Когда ты проигрываешь 0:1 «Спартаку» на его поле, втягиваешь его в ту игру, которая ему неудобная, сравниваешь, для нас это знак плюс. Игра должна быть интенсивная.

    Мы понимали, что если мы дадим простор «Спартаку», будет сложно. Моментами находили возможность атаковать. Будем ждать ответный матч, уже забыв, что было сегодня.

    — Почему Бикфалви вышел только во втором тайме?

    — Какую-то ротацию надо делать, когда играешь три матча в неделю. А Эрик играет очень энергозатратно.

    — У вас 16 матчей без поражений. Это ваш рекорд?

    — Не знаю. Я не тот человек, который будет просматривать какие-то игры по 3-4 раза. Для меня очень важно, чтобы мы хорошо сыграли следующий матч.

    • Ответный матч пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 23:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3917

      Ziklop 12 часов назад

      Гончаренко и Иванов нашли друг друга, на одной волне, вот поэтому и получается результат.

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      Рейтинг: +1261

      tushkanlz 14 часов назад

      Уральцы с Гончаренко ,вообще, МОЛОДЦЫ!! Хотелось бы увидеть их в финале! И с кубком,конечно! Но... "мечтать не вредно - вредно не мечтать"...

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 23 часа назад

      Гончаренко и тренер Реймса - не проигрывают с такими командами...И не хотят проигрывать!!

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 23 часа назад

      Вот тебе и Гончар, хорошую команду слепил, не знаю почему ЦДКА его откинула, вроде бы нормальный, хотя тоже были иногда закавы, но а у кого их нет, желаю удачи Уралу в чемпионате, может приподняться по таблице, а там кто знает, вдруг пойдет спад

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