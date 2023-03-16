ЭСК подтвердила, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в кубковом матче с «Уралом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Сергей Карасев ошибся, не назначив пенальти в пользу «Спартака» в кубковом матче с «Уралом» (1:1).

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты [ЭСК] единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», – сказал Каманцев.