ЭСК подтвердила, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в кубковом матче с «Уралом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Сергей Карасев ошибся, не назначив пенальти в пользу «Спартака» в кубковом матче с «Уралом» (1:1).
«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты [ЭСК] единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», – сказал Каманцев.
- В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
- Эпизод произошел в штрафной площади «Урала» при счете 1:0 в пользу «Спартака».
- Ответный матч пройдет 5 апреля в Екатеринбурге.
Источник: «Матч ТВ»