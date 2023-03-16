ЭСК РФС подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в кубковом матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитров в матче «Спартак» – «Урал».

1-й матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России в Москве завершился ничьей 1:1.

Игру обслуживал Сергей Карасев.

ЭСК пришла к выводу, что судьи допустили ошибку в пользу «Урала».

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 24-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону.

Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок «Урала» Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока «Спартака» Кристофера Мартинса в безрассудной манере.

Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства.