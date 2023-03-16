Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЭСК РФС подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в кубковом матче со «Спартаком»

    Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитров в матче «Спартак»«Урал».

    • 1-й матч 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России в Москве завершился ничьей 1:1.
    • Игру обслуживал Сергей Карасев.
    • ЭСК пришла к выводу, что судьи допустили ошибку в пользу «Урала».

    Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 24-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды направлены на остановку продвижения соперника к воротам путем выставления руки в сторону.

    Первое движение этой руки не является наказуемым, однако в последней стадии игрок «Урала» Сильвие Бегич делает дополнительное движение и наносит удар в область шеи (горла) игрока «Спартака» Кристофера Мартинса в безрассудной манере.

    Данное действие является наказуемым, как и контакты с лицом соперника, и ВАР обязан вмешаться, если судья не видит детали единоборства.

    Новости по теме
    Жабченко отстранен от работы в РПЛ: он не позвал Карасева к монитору для назначения пенальти в пользу «Спартака» 30
    ЭСК подтвердила, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Спартака» в кубковом матче с «Уралом» 12
    Федун похвалил Гончаренко после очередной ничьей со «Спартаком» 23
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2023 20:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11