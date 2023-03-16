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  • Жабченко отстранен от работы в РПЛ: он не позвал Карасева к монитору для назначения пенальти в пользу «Спартака»

Жабченко отстранен от работы в РПЛ: он не позвал Карасева к монитору для назначения пенальти в пользу «Спартака»

16 марта 2023, 14:06
31

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Анатолий Жабченко отстранен от работы в РПЛ из‑за ошибки в матче Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1).

  • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
  • Эпизод произошел в штрафной площади «Урала» при счете 1:0 в пользу «Спартака».
  • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.

«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет (арбитром) VAR в матче «Пари НН»«Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», — сказал Каманцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Урал Спартак Карасев Сергей Жабченко Анатолий
Комментарии (31)
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серега кашин
1678965046
Ещё и штрафовать их надо на круглую сумму
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vladik12
1678965100
Нет, его отстранили, потому что вспомнили факт его работы в УПЛ.
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ilichkadr
1678965467
Нашли козла отпущения. Карасев, о котором поговаривают, что он лучший российский арбитр, в абсолютно идентичной ситуации, случившейся в матче с "Факелом", когда был поставлен пенальти в ворота "Спартака", фол со стороны игрока "Урала" против спартаковца Мартинса не увидел. Что будут делать с Карасёвым? Конечно же простят........
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шахта Заполярная
1678965720
жабченко, бл* - Чисто сенитовская фамилия.
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Нуф-Нуф
1678966265
Судейская мафия! Хоть ссы им в глаза... Разогнать их всех, а чемпионат и кубок этого года досудить приглашенными арбитрами: белорусами, казахами, киргизами, без разницы... Хуже уже точно не будет. К следующему сезону сформировать полностью новый судейский корпус и новый судейский комитет
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Enter2006
1678966680
Нет у нас вообще нигде судебной системы. Есть опричники мафии с СПБ.
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Иван Петров 1986
1678971425
Ну и что? Придет новый дурабченко и опять все продолжится.
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derrik2000
1678980003
А ПА-ЧИ-МУ именно Жабченко признали виновным в этой ошибке??? Насколько я понимаю, именно судья в поле - ГЛАВА всей судейской бригады, включающей в себя боковых судей и судью на VAR. Получается, что Карасёв САМ НЕ ЗАХОТЕЛ подойти к монитору, чтобы ЛИЧНО просмотреть эпизод, который вызвал ЯРОСТЬ футболистов Спартака. Или что-то не так??? ТАК!!! Поэтому, именно Карасёв - ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК ошибки, совершённой судейской бригадой в этом эпизоде. Просто Карасю не стали "портить характеристику": лучший российский судья, участник различных крупных международных соревнований и пр. Опять "нашли стрелочника"... ((
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alefreddy
1679043768
Карася отмазали нашли крайнего
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