Жабченко отстранен от работы в РПЛ: он не позвал Карасева к монитору для назначения пенальти в пользу «Спартака»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Анатолий Жабченко отстранен от работы в РПЛ из‑за ошибки в матче Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1).

В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.

Эпизод произошел в штрафной площади «Урала» при счете 1:0 в пользу «Спартака».

ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.

«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет (арбитром) VAR в матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», — сказал Каманцев.