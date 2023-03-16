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    Жабченко отстранен от работы в РПЛ: он не позвал Карасева к монитору для назначения пенальти в пользу «Спартака»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Анатолий Жабченко отстранен от работы в РПЛ из‑за ошибки в матче Fonbet Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» (1:1).

    • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
    • Эпизод произошел в штрафной площади «Урала» при счете 1:0 в пользу «Спартака».
    • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.

    «Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет (арбитром) VAR в матче «Пари НН»«Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», — сказал Каманцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.03.2023 14:06
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +19127

      Cleaner 13 часов назад

      Мазутные неугодных судей убирают!!!!!!!!!!!!!!!...............(((((((((((((((((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 14 часов назад

      А ПА-ЧИ-МУ именно Жабченко признали виновным в этой ошибке???
      Насколько я понимаю, именно судья в поле - ГЛАВА всей судейской бригады, включающей в себя боковых судей и судью на VAR.
      Получается, что Карасёв САМ НЕ ЗАХОТЕЛ подойти к монитору, чтобы ЛИЧНО просмотреть эпизод, который вызвал ЯРОСТЬ футболистов Спартака.
      Или что-то не так???
      ТАК!!!
      Поэтому, именно Карасёв - ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК ошибки, совершённой судейской бригадой в этом эпизоде.
      Просто Карасю не стали "портить характеристику": лучший российский судья, участник различных крупных международных соревнований и пр.
      Опять "нашли стрелочника"... ((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19127

      Cleaner > derrik2000 13 часов назад

      Глупость Вы написали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 > Cleaner 13 часов назад

      Лучше сразу пояснить, почему ГЛУПОСТЬ. Как-то проще будет возразить или согласиться.

      0
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      Рейтинг: +19127

      Cleaner > derrik2000 13 часов назад

      Глупость не предполагает обсуждения.

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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 > Cleaner 13 часов назад

      Понял: сказал, чтобы "отметиться" на сайте.
      Ну, что ж...
      И ТАК бывает: один слово "для галочки" берёт на собрании, второй - на сайте...
      В президиуме часто заседаете???
      )))

      0
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      Рейтинг: +12614

      R_a_i_n > derrik2000 12 часов назад

      Главный идет смотреть монитор только если его зовет чудик на ВАРе. Если чудик не зовет, главный не идет) Все понятно.

      0
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 > R_a_i_n 12 часов назад

      Не знаю, конечно, как написано в их "Правилах...", но сколько раз видел, что судья в поле, не дожидаясь "вердикта" СУДЬИ НА вар, САМОСТОЯТЕЛЬНО принимал решение о просмотре того или иного спорного эпизода.
      На то он - ГЛАВНЫЙ в судейской бригаде, т. е. фактически САМ (один или с кем-то из косячников-помощников) несёт ответственность за действия ВСЕЙ судейской бригады.
      Потому и получает за матч больше, чем остальные члены судейской бригады.

      0
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 > derrik2000 12 часов назад

      Сейчас прочитал: всё правильно я выше написал.
      Судья в поле САМ принимает решение, смотреть на мониторе спорный эпизод или ограничиться "подсказкой" судьи на ВАР.
      Так что, главный косячник в этом матче - КАРАСЁВ!

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      Рейтинг: +19127

      Cleaner > derrik2000 12 часов назад

      Ни-ког-да! Главный идет к монитору ТОЛЬКО если судья ВАР увидел ошибку в решении главного судьи. По другому - НИКАК!!!

      Объяснение глупости Вашего комментария заодно от меня получили...)

      1
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 > Cleaner 12 часов назад

      Прошу привести выдержку из правил, регламентирующих работу главного арбитра, где сказано, что ОБЯЗАТЕЛЬНО приглашение ГЛАВНОГО АРБИТРА арбитром на ВАР для просмотра спорного эпизода..
      Иначе ГЛУПОСТЬ будет исходить от Вас.

      0
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      Рейтинг: +399

      Боцман52 > derrik2000 10 часов назад

      Приглашение главного арбитра необязательно. Но если судья на VAR не совсем уверен в решении, он может предложить главному самому посмотреть эпизод. А главный сам решает смотреть или нет

      0
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 > Боцман52 10 часов назад

      "А главный сам решает смотреть или нет"


      ВО!
      Во, хде собака порылась!
      ГЛАВНЫЙ САМ РЕШАЕТ!
      Причём, решает, вне зависимости от того, КАКОЕ РЕШЕНИЕ принял судья на ВАР, ибо только арбитр в поле несёт - сам или с подельничком - боковым или судьёй на ВАР (а то и с подельничкАМИ) - ответственность, если ИХ ОШИБКА ПРЯМО ПОВЛИЯЛА НА РЕЗУЛЬТАТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4718

      Питерский князь 15 часов назад

      Надо найти крысу, что обслуживает кубок.
      А спартаГ надо взорвать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4146

      Иван Петров 1986 16 часов назад

      Ну и что? Придет новый дурабченко и опять все продолжится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6093

      Enter2006 17 часов назад

      Нет у нас вообще нигде судебной системы. Есть опричники мафии с СПБ.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      Нуф-Нуф 17 часов назад

      Судейская мафия! Хоть ссы им в глаза... Разогнать их всех, а чемпионат и кубок этого года досудить приглашенными арбитрами: белорусами, казахами, киргизами, без разницы... Хуже уже точно не будет. К следующему сезону сформировать полностью новый судейский корпус и новый судейский комитет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2452

      шахта Заполярная 18 часов назад

      жабченко, бл* - Чисто сенитовская фамилия.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr > шахта Заполярная 13 часов назад

      Не угадал, чисто хохляцкая, не склоняемая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr 18 часов назад

      Нашли козла отпущения. Карасев, о котором поговаривают, что он лучший российский арбитр, в абсолютно идентичной ситуации, случившейся в матче с "Факелом", когда был поставлен пенальти в ворота "Спартака", фол со стороны игрока "Урала" против спартаковца Мартинса не увидел.
      Что будут делать с Карасёвым? Конечно же простят........

      4
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      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > ilichkadr 14 часов назад

      "Ошибку признали" - нет , а здесь ОЧЕРЕДНАЯ ПРИЗНАННАЯ ошибка не в пользу Спартака и ОТОБРАННАЯ ПОБЕДА !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Ошибка она и в Африке ошибка. Признанная или нет, дело десятое.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > ilichkadr 13 часов назад

      Э- нет. Если ошибка не признана специалистами, то тут повод усомниться в собственных критериях оценки, ну а если уж и специалисты ПОДТВЕРЖДАЮТ что это ошибка ( как минимум ), то что тут "копья то ломать" ? ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Я сегодня пытался здесь одному персонажу пояснить какие в ЭСК РФС " специалисты". Сегодня выносят одно решение по одному и тому же эпизоду, а завтра совершенно другое.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > ilichkadr 13 часов назад

      Я видел, но тогда какие должны быть критерии ? и "на кого равняться" ? "В чем правда, брат ?" ...

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      ...
      Рейтинг: +18171

      ilichkadr > Persona_non_Grata 10 часов назад

      Вразумительного ответа нет, поскольку именно КРИТЕРИЕВ и нет. Нужна парадигма, полученная на основе анализа полученного опыта как нашего (советского/российского), так и мирового.
      У нас данным вопросом никто не занимается не потому, что не хочет, а потому что не знает как, представления не имеет. Почему? Потому что чиновники у нас сплошь и рядом юристы, т.е. ничего не умеющие олухи.
      P.S. В порядке справке. В СССР было всего ЧЕТЫРЕ юридических ВУЗа, а сейчасть пости 1500!!!! О чём можно говорить, если бывший моторист (далее юрист, финансист) Мутко ныне главный строитель в правительстве РФ!? В РФС вообще полная клиника, ни одного футболиста-функционера.

      0
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      Рейтинг: +8904

      vladik12 18 часов назад

      Нет, его отстранили, потому что вспомнили факт его работы в УПЛ.

      0
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      Рейтинг: +7555

      серега кашин 18 часов назад

      Ещё и штрафовать их надо на круглую сумму

      2
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      Рейтинг: +570

      эд100 > серега кашин 18 часов назад

      логично, и на суммы превышающие их зарплаты, тогда толк будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +550

      vsolon > эд100 16 часов назад

      ты думаешь они на зарплату живут.....наивный...

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