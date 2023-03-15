Федун похвалил Гончаренко после очередной ничьей со «Спартаком»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об «Урале» после его ничьи с московским клубом в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
«В чем секрет «Урала» Виктора Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жестко, очень вязко. С ними очень, как говорят футболисты, неприятно играть. Он выжимает из игроков все, что можно. Он молодец», – сказал Федун.
- У «Урала» серия из 16 матчей без поражений.
- Белорус принял «Урал» в августе на последнем месте РПЛ.
- Ранее Гончаренко тренировал ЦСКА.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»