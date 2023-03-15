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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Федун похвалил Гончаренко после очередной ничьей со «Спартаком»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался об «Урале» после его ничьи с московским клубом в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

    «В чем секрет «Урала» Виктора Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жестко, очень вязко. С ними очень, как говорят футболисты, неприятно играть. Он выжимает из игроков все, что можно. Он молодец», – сказал Федун.

    • У «Урала» серия из 16 матчей без поражений.
    • Белорус принял «Урал» в августе на последнем месте РПЛ.
    • Ранее Гончаренко тренировал ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    15.03.2023 09:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 9 часов назад

      Похвала сопернику после боя есть своего рода победа.
      Пусть и над собой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 часов назад

      Урал в Ё-бурге вынесет рыл в одну калитку!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 14 часов назад

      И позволил чпокнуть свою жучку.
      :)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > Питерский князь 14 часов назад

      пиши больше глядишь бан получишь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > =Cпapтак= 14 часов назад

      Посметрел на твою фотку на аве.
      Тяжело, тебе бедняга живется?
      :)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +705

      Илья Егоров > =Cпapтак= 13 часов назад

      Добрый день. Выносим вам предупреждения за провокации. Следующий подобный комментарий - бан.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +705

      Илья Егоров > Питерский князь 13 часов назад

      Добрый день. Выносим вам предупреждения за провокации. Следующий подобный комментарий - бан.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > Илья Егоров 13 часов назад

      "Господин модератор", а почему у меня не работает история комментариев ? Могу видеть только первую страницу - разберитесь пожалуйста )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька > Persona_non_Grata 13 часов назад

      Скав, сква, скав, скав !!! Давно всё работает, олень крючкохвостый

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > кaстрюлька 13 часов назад

      Брысь, нечисть !!! (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > кaстрюлька 12 часов назад

      Секи фишку.
      Он к человеку обращается "Господин".
      Прямо при всех, показывает что готов задницу подставить.
      :)))
      Уповаю, на то что модераторы мужики!
      ЛГБТ проект, у нас уже есть, это СпартаГ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Илья Егоров 12 часов назад

      Я ни кого не провоцирую.
      Бан не выпрашиваю.
      Забаньте новости о Зареме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Это футбольный сайт. Складывается впечатление, что это превращается в фелиал СпартаГа.

      " Мы нашли что-то и это не Зенит".
      И так в каждой статье.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > Питерский князь 12 часов назад

      Ты еще добавь, что "господ в 17-ом году отменили", кусок дебила !!! (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > Persona_non_Grata 12 часов назад

      Нееееее.
      На половину мерзавец,
      На половину подлец,
      Но есть надежда,
      Что станет целым наконец.
      Это про тебя.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3219

      Эном айс > Persona_non_Grata 9 часов назад

      Согласен полностью.
      Как без рук, непонятно, как человек меняется от настроения или
      ситуации..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3219

      Эном айс > Илья Егоров 9 часов назад

      Это ладно. Хорошо.Прыгать через Ё постоянно нельзя...

      Илья,"Господин модератор", у всех не работает история комментариев ? Можно видеть только первую страницу - пожалуйста, разберитесь .."

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс > Persona_non_Grata 9 часов назад

      "кусок дебила !!! ((("

      Ну, а ты то куда..? ) Тоже в бан?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18134

      ilichkadr > Persona_non_Grata 8 часов назад

      Она у многих тупит, работает под настроение.

      3
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      Рейтинг: +1437

      ScarlettOgusania > Илья Егоров 3 часа назад

      уважаемый Илья, прошу забанить навечно Питерского князя за разжигание ненависти между болельщиками, смотрите его посты к сегодняшней статье от 15.25

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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > Эном айс 56 минут назад

      Да по хрен !!! - эти ДЕБИЛЫ задолбали уже, еще статья не успевает появляться эти тут как тут со своими ДЕБИЛЬНЫМИ высерами !!! (((

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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ilichkadr 54 минуты назад

      У меня уже недели две ни одна страница, кроме первой ВООБЩЕ не открывается ! (((

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      Рейтинг: +21260

      Persona_non_Grata > ScarlettOgusania 53 минуты назад

      И ещё Кастрюльку и Палковводца !!!

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