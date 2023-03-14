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    В «Оренбурге» прокомментировали желание аргентинца Веры получить паспорт РФ

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на желание полузащитника Лукаса Веры оформить российское гражданство.

    «Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твердое желание, то мы готовы поддержать его с этим.

    Мы готовы помочь юридически, почему нет? Но пока что никаких конкретный действий в этом направлении не было», — сказал Еремякин

    • Вера перебрался в Россию летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ 25-летний аргентинец уже отдал пять голевых передач.
    • Это лучший результат в истории команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 11:37
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