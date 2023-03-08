«Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Челси» впервые в 2023 году забил больше гола за игру.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стерлинг, 43; 2:0 – Хаверц (с пенальти), 53.

Первый матч: 0:1.

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