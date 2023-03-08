Тренер у БД полный аут ставить в ворота третьего вратаря
«Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира.
«Челси» впервые в 2023 году забил больше гола за игру.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Стерлинг, 43; 2:0 – Хаверц (с пенальти), 53.
Первый матч: 0:1.
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