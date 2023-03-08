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    Лига чемпионов. «Челси» победил «Боруссию» (2:0) и вышел в 1/4 финала после 0:1 в первой игре

    «Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Английский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

    «Челси» впервые в 2023 году забил больше гола за игру.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 43; 2:0 – Хаверц (с пенальти), 53.

    Первый матч: 0:1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 01:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 8 марта, 11:35

      Тренер у БД полный аут ставить в ворота третьего вратаря

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 8 марта, 11:06

      Интересный получился матч. Игроки Челси играли чуть быстрее. Начало было за Боруссией но потом пошла равная игра. Кульминационным моментом стало назначение пенальти в ворота Боруссии, когда Хаверц забил мяч со второй попытки.

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      Рейтинг: +1649

      Artemka444 8 марта, 03:09

      Это не особо спасёт Челси

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > Artemka444 8 марта, 07:17

      От чего спасать то? Команда прошла в 1/4, то есть в восьмёрку лучших в Европе.

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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 8 марта, 01:16

      раньше всегда поддерживал Боруссию, НО, после омерзительных про.пи.дор.ских акций руководства, навязанных команде, и этой, просто ЮБЛЮДСКОЙ игры, это абсолютно заслуженный вылет из ЛЧ

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