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Лига чемпионов. «Челси» победил «Боруссию» (2:0) и вышел в 1/4 финала после 0:1 в первой игре

8 марта 2023, 01:07
5

«Челси» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский клуб победил по сумме двух матчей со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Челси» впервые в 2023 году забил больше гола за игру.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стерлинг, 43; 2:0 – Хаверц (с пенальти), 53.

Первый матч: 0:1.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Челси
Комментарии (5)
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rammax fcsm
1678227361
раньше всегда поддерживал Боруссию, НО, после омерзительных про.пи.дор.ских акций руководства, навязанных команде, и этой, просто ЮБЛЮДСКОЙ игры, это абсолютно заслуженный вылет из ЛЧ
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Artemka444
1678234184
Это не особо спасёт Челси
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zigbert
1678262766
Интересный получился матч. Игроки Челси играли чуть быстрее. Начало было за Боруссией но потом пошла равная игра. Кульминационным моментом стало назначение пенальти в ворота Боруссии, когда Хаверц забил мяч со второй попытки.
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Skull_Boy
1678264532
Тренер у БД полный аут ставить в ворота третьего вратаря
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